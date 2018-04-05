TAV'dan eğitime destek

TAV Havalimanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Minik Eller ile Güvenli Yarınlar Projesi"ni gerçekleştiriyor. Proje kapsamında TAV Grubu yöneticileri, TAV Havalimanları'nın yurtiçinde işlettiği havalimanlarına yakın lokasyonlarda yer alan anaokulu ve ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere 'Okulda ve günlük hayatta yaşam güvenliği' eğitimi veriyor. Gazipaşa Havalimanı yakınında bulunan ve bu okullar kapsamına giren Karalar Hüseyinli İlkokulu öğrencileri TAV yetkilileri tarafından, "İş Güvenliği, Hijyen-Sağlıklı Beslenme, Acil Durum ve Enerji-Su-Atık Yönetimi’ konularında bilgilendirildi. Eğitimler sonrasında ise yangın-tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, TAV yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikat esnasında öğrenciler siren sesini duyduktan sonra öğretmenlerinin kontrolü eşliğinde binayı tahliye edip, güvenli bölgede toplandı. Tatbikata katılan protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından eğitim ve tatbikat programı son buldu.

'BİN 350 ÇOCUĞA ULAŞTIK'

Proje kapsamında Türkiye’de bin 350 çocuğa ulaşıldığını ifade eden Aşıklı, "2017 yılından itibaren devam eden proje kapsamında İstanbul’da 5, İzmir’de 2, Bodrum’da 2 okulda eğitimler gerçekleştirildi. Şu ana kadar bin 350 öğrenciye ulaşan proje, Ankara’da 2 okul ve Gazipaşa’da bir okul ile devam ediyor. Proje kapsamında öğrencilere "İş Güvenliği, Hijyen-Sağlıklı Beslenme, Acil Durum ve Enerji-Su-Atık Yönetimi" başlıkları altında eğitimler verilirken, program sonunda ayrıca yangın tatbikatı yapılıyor. Biz de bu anlamda GZP'ye en yakın lokasyonda yer alan Karalar Hüseyinli İlkokulu'nu tercih ettik. TAV yetkilileri tarafından öğlenden önce öğrencilere eğitimler verildi. Öğleden sonra ise uygulamalı yangın-tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca okullarda iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında risk değerlendirme çalışması TAV Havalimanları iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarınca yapılarak, tavsiye niteliğinde raporlama yapılması çalışması da bu proje kapsamında yer alıyor" dedi.

'ÖĞRENCİLER UÇAĞA BİNSİN İSTİYORUZ'

Örnek bir proje içerisinde Gazipaşa’dan da bir okulun yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş ise, "Okullarımızda böyle faaliyetlerin bulunmasını önemsiyoruz. Özellikle TAV yetkililerinin tecrübelerinden faydalanmak ve çocuklarımıza verilen eğitimlerin onların geleceği için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Umuyoruzki sadece havalimanı çevresinde yer alan okullarımız değil ilçemizde bulunan diğer okullarımız da bu örnek projeye dahil edilir. Bizim özellikle TAV yetkililerinden tek bir isteğimiz var. Gazipaşa’da birçok öğrencimiz uçağa binme şansını elde edemiyor. Dolayısıyla bizler bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimize havalimanını gezdirerek bir uçağa binmelerini, hatta imkan varsa bir uçuş gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Öğrencilerimiz görerek öğrensinler. Gazipaşa’da yer alan ve çok başarılı olan havalimanımızdan öğrencilerimizde faydalansınlar istiyoruz. Başta Cengiz Aşıklı olmak üzere TAV yetkililerine ve personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.