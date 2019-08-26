NESTLE, doğal kaynaktan günde 4 milyon litre su çekip şişeleyerek satmayı planlıyor Firma ayrıca, palm yağı üretimi için Endonezya’daki yağmur ormanlarını yok etmekle suçlanmıştı. Küresel gıda firmalarından Nestle, ABD’nin doğal kaynaklarından biri olan Ginnie Springs’deki milyonlarca litre suyu şişeleyip satmayı planlıyor. Nestle'nin bu adımı çevreci grupların tepkisini çekti. Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, İsviçre merkezli Nestle’nin, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Santa Fe Nehrine bağlanan ve billur suyuyla oldukça değerli sayılan Ginnie Springs’e göz dikmesi tepki çekti. Firma, bir günde en az 1.1 milyon galon (4 milyon 180 bin litre) doğal kaynak suyunu çekerek, tekrar şişeleyip satmayı planlıyor. Plana karşı çıkan çevreciler, hâlihazırda kırılgan bir durumda olan nehrin bu derecede bir kaybı kaldıramayacağını savunuyor. Pek çok örgüt, planın çevreye büyük zarar vereceğini söylüyor ve kamu çıkarına aykırı olduğunu belirtiyor.

"Yeniden dolduracak kadar yeraltı suyu yok"

Planı durdurmak için internette örgütlenen kurumlardan biri olan Our Santa Fe River (Bizim Santa Fe Nehrimiz) yöneticisi Merrillee Malwitz-Jipson, firmaya şu sözlerle tepki gösterdi; “Nehir zaten düşüşte. Doğal sistemler ve habitatlar için oldukça önemli olan, kültürel açıdan değerli sayılan bu ikonik ve inanılmaz kaynağı yeniden dolduracak yeterli yeraltı suyu yok. Milyonlarca galon su çekip hiçbir etkisi olmamasını beklemek imkânsız. Bir bardaktan biraz su aldığınızda bile her zaman elinizde daha azı kalır.” Florida’da benzer tesislere sahip olan Nestle’nin, bu kaynağın yakınında bir şişeleme tesisi daha açmak için milyonlarca dolar harcadığı ve izinleri almaya kesin gözüyle baktığı kaydedildi. Nestle daha önce de benzer tepkilere yol açmıştı. Kaliforniya eyaletindeki San Bernardino ulusal ormanlarındaki Strawberry Kanyonu’nda nehri yönlendirmekle suçlanmıştı. Firma ayrıca, palm yağı üretimi için Endonezya’daki yağmur ormanlarını yok etmekle suçlanmıştı.