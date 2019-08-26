G7 ülkeleri Amazon ormanları için 20 milyon dolar yardım yapacak

FRANSA'nın Biarritz kentinde G7 Zirvesi'nin son günü toplantıları yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Amazon için harekete geç" kampanyası için Şili Başkanı Sebastian Piñera ile görüştü. Macron yangınlardan 9 ülkenin etkilendiğini fakat yaşananların 'tüm insanlığın' derdi olduğunu söyledi. Macron, basın toplantısında G7 ülkelerinin Amazon ormanlarında yangından etkilenen ülkeler için en az 20 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu. Bolsonora da yangınların söndürülmesi için 44 bin asker gönderdi Öteyandan yangınlardan çevrecileri sorumlu tutan ve çevre politikalarına karşı kayıtsızlığıyla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarındaki yangınların söndürülmesi için 44 bin asker gönderdiğini açıkladı.