Dünyanın en yaşanılır şehirleri sıralandı: İstanbul 130, Moskova 167. oldu

Mercer danışmanlık şirketinin yaptığı ‘dünyanın en yaşanılır şehirleri' listesinde Avusturya'nın başkenti Viyana onuncu kez üst üste başı çekti. Listede İstanbul 130, Moskova 167, St. Petersburg 174. sırada yer aldı.

Dünyanın en yaşanılır şehirleri sıralandı: İstanbul 130, Moskova 167. oldu
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MERCER danışmanlık şirketi ‘dünyanın en yaşanılır' ülkelerini sıraladı. Listede Viyana birinci sırada yer alırken onu İsviçre'nin Zürih, Kanada'nın Vancouver kenti izledi. Listede girebilen Türkiye'den tek kent olan İstanbul 130. sıraya yerleşti. Rusya'dan ise Moskova 167. Ve St. Petersburg da 174. sıradaydı.  231 ülkenin bulunduğu listede sonuncu Irak'ın başkenti Bağdat oldu. Liste hazırlanırken ekonomik, siyasi durum, toplumsal koşullar, ulaşım, gıda, ev aletleri, eğlence, sosyo-kültürel çevre, eğitim düzeyi ve sağlık hizmetleri gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

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