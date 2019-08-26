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Denizli'de ormanlık alan yandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.

ÇEVRE 26.08.2019, 14:31 Melike Temir
Denizli'de ormanlık alan yandı
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BULDAN ilçesinde bulunan kızılçam ormanında, bugün saat (26 Ağustos) 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 20 personel ve 7 arazözle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.  Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangında yaklaşık 1 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti. 

#Denizli #Buldan #ormanlık alan #orman yangını
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