Akdeniz kıyılarında tehlike! Sayıları gün geçtikçe artıyor

PASİFİK ve Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarda yaşayan aslan balığı, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir balıkçının ağına takıldı. Küresel ısınma nedeniyle bu türün Akdeniz'de artış göstermeye başladığını belirten uzmanlar, balığın dikenlerine dokunulmaması gerektiğini söyledi.

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Erdemli'de önceki gün, balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Bilal Çoban, ağına farklı bir balığın takıldığını gördü. İnternette yaptığı araştırmada balığın, zehirli bir tür olan aslan balığı olduğunu belirledi. Çoban, balığı incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

30 YILLIK BALIKÇININ, İLK DEFA AĞINA TAKILDI

30 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez aslan balığı yakaladığını söyleyen Bilal Çoban, "Avdan döndüğümüzde ağlarımızı temizlerken farklı bir balık gördük. Araştırma yaptık ve bu balığın zehirli aslan balığı olduğunu öğrendik. Mersin'de uzun süredir gözükmeyen bu balık, ilk defa benim ağıma takıldı" dedi.

"DİKENLERİ ZEHİRLİ OLDUĞU İÇİN DİKKATLİ OLUNMALI"

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Balık Biyolojisi Uzmanı Dr. Meltem Ok, aslan balığının Mersin'de en son 2015'te görüldüğünü belirterek, "Bu balık türü normalde kıyılarımızda yaşamıyor. Son zamanlarda Ege denizinden sonra Akdeniz kıyılarında da görülmeye başlandı. Dikenleri zehirli olduğu için çok dikkatli olunmalı." dedi.

"DOĞAL YAYILIM ALANI PASİFİK"

Dikenlerin batması halinde hemen hastaneye başvurulması gerektiğini söyleyen Ok, "Bu balık türü genellikle kayalık bölgelerde yaşıyor. Amatör balıkçıların ve vatandaşlarımızın kayalık bölgelerde dikkatli olması gerekiyor. Bu balığın doğal yayılım alanı Pasifik. Bu bağlamda Özellikle Amerika'nın güney sahilinde ve Karayipler'de de büyük bir sorun olan aslan balığının tüketimi konusunda çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.