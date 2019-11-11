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Çavuşoğlu Alanya'dan Cumhurbaşkanı ile canlı bağlantı yaptı: ALKÜ bahçesine fidan dikti &nbsp;

HABER 11.11.2019, 14:09
Çavuşoğlu Alanya'dan Cumhurbaşkanı ile canlı bağlantı yaptı: ALKÜ bahçesine fidan dikti &nbsp;