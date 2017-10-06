Çarşıdan sırf duzula şeker alırdıg

DÜN avrad "Evde salça bitmiş. Yemeg bişiriceem, bi salça gab gel. Bi siile yoordula bi koli de yumurta al" dedi. Engini deyinsire heç sesdenmedim avrada, suratı üç gün badırıg gibi olucag, kafamın etini yeeceg cıngıldaya cıngıldaya deyi emme o esgi Alanya'nın günleri geldi aglıma.
Benim delaanlılımda biz çarşıdan bi şeker, bi de duz alırdıg. Anam, ötesinin hepisini gendi yetişdirirdi avrad başına. Baccamızda envayi çeşid meyva, zebze olurdu. Kümesimizdeki tavıglar yumurtlar, yumurtayı hep yeyemez, gonu gomşuya daadırdıg. Gedeyimizde ineemiz, geçimiz olurdu. İneg südünden, geçi südünden peynir, çökelig, sadeyaa, yoort yapardı anam, bunların hepicii gırla olurdu. Salça da heç ilazım olmazdı. Baccada tomati kakılı olurdu. O tomatiden her sene salça edeller, bidonlara yığarlarıdı. Avrad hindi benden hazır çorba bile isdeeyoru. Ökeleniyom emme susuyom. Bizim evde esgiden tarana çorbası heç egsig olmazdı. Sabaala o çorbayı yuka egmeele yemesi bi gözel olurdu, heç sorman. Ekin vagdı ekin ekilir, boğday öödülürdü. O undan hafdada iki üç gün yuka egmeg edilir, şepid edilir, içli bazlama edilirdi. Engi yuka egmegden de bi omaç ediverirdi anam garı, dadından yenmezdi.
Taa neler neler. Hepisini yazsam kayıd yetmez. Velasıl kelam, benim garı hazır yeyici bilader. Hindi herşey maldanda currug oldu.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.