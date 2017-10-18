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Çapıda silkerdig dudu

Amat Bilir
Türkiye

Amat Bilir

18 Ekim 2017, 00:28

BİLADER dün ıcıını yazıverdiidim, köyünü çog göresi gelen bi adamın şiyirini. Böön galanını yazıveriyom. Şiyir hööle:   

Çapıda silkerdig dudu, 
Koz dersen kutu kutu, 
Bir bardacıg geçi südü, 
Yudmayalı yıllar oldu. 

Anı dadlı, özlem acı, 
Nerde darı bulamacı? 
Sütlü egmeg doğramacı, 
Yudmayalı yıllar oldu. 

Çayırlar olurudu döşşeg, 
Anırırdı bizim yağır eşşeg, 
Ekin vagdı teze başag, 
Biçmeyeli yıllar oldu. 

Çıkıb da evin dışına, 
Seeredib delice guşuna, 
Uzanıb da damın başına, 
Yadmayalı yıllar oldu. 

Bacca, bağ varıdı bizim, 
Begmez gaynatırdıg güzün, 
Al foroz da uzun uzun, 
Ödmeyeli yıllar oldu.  

Özledim dağ kokusunu, 
Köyümün otunu purçunu, 
Eşşeg dayandıran yokuşunu, 
Çıgmayalı yıllar oldu.  

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