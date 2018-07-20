Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2018

Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?19 Temmuz 2018 perşembe gününün burç yorumlarını, “www.yenialanya.com” ekibi sizler için hazırladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, bugün tutkunuz ve yaratıcılığınız çok yüksek. Bir sonraki aşamaya geçme sürecinde büyük bir huzursuzluk olması da mümkün. Kalbinizin arzusu ne olursa olsun, mevcut durumların hepsinden fayda sağlamaya çalışın. Parlamak için içinizdeki gücü kullanmak yeterli olacaktır.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, bugün özellikle aşk ve romantizmle ilgili konularda kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz. İçgüdülerinize kulak verin ve çekincelerinizin asılsız olmadığını bilin. Bazen yavaşladığınız ve bulunduğunuz yolu sorgulamanız iyidir. Bir sonraki büyük adımı atamayacağınız için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ancak, bu konuda asla kendinizden şüphe etmeyin.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, son zamanlarda sizi geride tutan şeylerin kontrolünü bugün elinize alıyorsunuz. Olmak istediğiniz yere ulaşmanızı engelleyen bir kısıtlama unsuru olduğunu fark edebilirsiniz. Duygularınızı rahatlatmak ve stabilize etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Daha tecrübeli ve bilge olan insanlarla etkileşim, bazı şeylere önemli bir perspektiften bakmanızı sağlayabilir. Benzer durumlardan geçenlerin tavsiyesi her zaman işinize yarayacaktır.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, bugün tutkunuzu ifade ederken seçici olun. Daha azıyla daha mutlu olacağınızı unutmayın. Hareketlerinizin minimal ama anlamlı olmasına izin verin. Birkaç kelimeyle çok şey söyleyebilirsiniz. Kelimelerden çok bakışlarınıza kendinizi ifade edeceğiniz bir gün. Bunu iyi değerlendirin.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, bugün ruhunuz iyimser, özgürlük dolu ve maceracı. Ancak, özellikle romantik konular söz konusu olduğunda, biraz daha yoğun ve mutsuz olduğunuzu fark edebilirsiniz. Genelde bu konularda daha vurdumduymaz davranıyorsunuz. Bu yaklaşım tam olarak sizin tarzınız değil, ama şimdi sizi mutsuz eden şeyleri bulmaya çalışacaksınız. Son olarak, elinizdeki iş için doğru araçlara sahip olduğunuzdan emin olun.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bugün aşk ve romantizm meseleleri söz konusu olduğunda isyankar tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz. Tamamen delillere dayanarak bazı saçma sapan konulara atlayabilirsiniz. Doğruluğundan emin olmadığınız şeylerin üzerinde durmayın. Rahatsızlığınızı bazı konularda serbest bırakın ve sadece kendi özgüveninizi yeniden inşa etmeye odaklanın.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bugün aşk ve romantizm söz konusu olduğunda sizden söz isteyen biri olabilir. Nasıl cevap vereceğiniz konusunda emin olmayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz özgürlük duygusundan vazgeçmek sizin için çok zor. Bu kişi ile aranızdaki ilişkinin önemini kabul edin. Kendinize bu ilişkiyi dolu dolu yaşama fırsatı verin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bugün son derece romantik ve hassassınız. Sevgilinizin verdiği güvenden çok memnunsunuz. İnsanlara, duygulara ve genel olarak yaşama dair derin sezgisel anlayışınızı paylaşan biri var. Bu kişi size güzel bir teklifle geliyor. Teklif ne olursa olsun, aklınızdakinin daha azına razı olmayın.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, romantik yaşantınızdaki gerginlik günümüze kadar uzanıyor. Başkaları ile olan samimi deneyimlerinizden uzaklaşmanıza neden olan bazı sorumluluklar var. Bugün sevgilinizle aranızda olan sorunları çözdüğünüz takdirde, aşk hayatınız yeniden canlanacak. İş ve aşk arasında sağlıklı bir denge bulmaya çalışın.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, bugün üzerinizde zamanın baskısını hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızın bu noktasında, kalan sınırlı zamanınızın farkında olabilirsiniz. Bu sizi, aşk ve romantizm hakkında daha çok düşünmeye itebilir. Bu konuda getirdiğiniz sınırlamaları düşünün, ama üzerinde çok durmayın. Önemli olan, sevdiklerinizle kucaklaşmak, sahip olduğunuz zamandan ve sevgiden en iyi şekilde yararlanmaktır.KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bugün aşkla ilgili durumların daha ağır ve daha yoğun hale gelmesi muhtemel. Sevdiğiniz kişiye daha derin bir bağlılık göstermeye hazır mısınız? Katı bir taahhütte bulunmanız oldukça zor olacak çünkü kaybedeceğiniz özgürlük sizi mutsuz edebilir. Ciddi konuları ve sözleri bugünlük bir kenara bırakın ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz anların tadını çıkarın!

BAL BURCU

Sevgili Balıklar, aşk hayatınız son günlerde iyi gidiyor olmalı. İlişkinize daha derinlemesine bakmanın zamanı geldi. Bugün duygularınıza karşı daha büyük bir duyarlılık var ve kendinizi normalden biraz daha fazla tutuyor olabilirsiniz. Bir gizem ve entrika havası sizi çevreleyebilir. Başkalarının size karşı rahatsız edici davranışlarını fark edebilirsiniz.