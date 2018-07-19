Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2018

Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor?19 Temmuz 2018 perşembe gününün burç yorumlarını, “www.yenialanya.com” ekibi sizler için hazırladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, uzun zamandır çalıştığınız bir hedefe ulaşmayı umuyorsunuz. Gecikmelerin, sizi üzmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, yaratıcı enerjiniz azalır ve kendinize olan inancınızı kaybolur. Şanslı değişiklikler kapınızda, ama yine de olmak istediğiniz yere ulaşmak için biraz daha fazla çaba harcamalısınız. Devam edin, hedefinize ulaşacaksınız.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, bugün özellikle besleyici bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki her canlıya, bitkilerden, hayvanlara, arkadaşlara, çocuklara ve romantik partnerinize ulaşıyorsunuz. Bazıları bu yardımsever tavrınızı boğucu bulabilir. Ancak genel olarak, sevdikleriniz sizi rahat ve mutlu görmekten hoşlanacak. Enerjinizi biraz kendinizi şımartmaya yönlendirin. Bir masaj ya da başka bir aktivite için plan yapın.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, son günlerde sosyal sorumluluk için hareketlenmeler yaşanıyor olabilir. Kibar ve sosyal biri olarak, kendinizi tüm davetleri kabul etmekle yükümlü hissedebilirsiniz. Kendinizi biraz daha iyi ve dengeli hissedinceye kadar bekleyin, sonra tüm davetlere cevap verebilirsiniz. Sadece gerçekten zevk alacağınız ortamlarda olmayı kabul edin.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, bugün mali konularla ilgili önemli iletişimler kurabilirsiniz. En çok ilginizi çeken şeyleri dinlenmek ve incelemek isteyeceksiniz. Aklınız özellikle keskin olduğu için bir kitaba başlamak iyi bir fikir olabilir. Kendinize temiz havada molalar verin. Böylece, fikirler ve iç görüler daha çabuk gelecek. Onları not almayı unutmayın.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, şehvetli tarafın bugün kendini gösterecek gibi görünüyor. Karşı cinsle etkileşimler kuvvetli. Aşk ve tutku içeren romanlar ve filmler size çok çekici görünebilir. Romantik karşılaşmalar yoğun ve tutkulu, bu yüzden onlara çok zaman ayırdığınızdan emin olun.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bugün gelirinizi artırmak için yaratıcı yöntemler bulabilirsiniz. Bulduklarınızı kesinlikle ciddi bir şekilde düşünmelisiniz. Tamamen sizi ilgilendiren şeylere odaklananın. Eşinizle veya sevgilinizle romantik ve tutkulu anlar yaşamak için harika bir gün. Baştan çıkarıcı bir akşam planlayın.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bugün doğru kişiyle tanışmak için doğru zamanda ve doğru yerde olacaksınız. Bir mola vermek için gecikmiş olabilirsiniz. Güne huzursuz ve sinirli bir şekilde başlayabilirsiniz, ama her ne olursa olsun, bu ruh halinden kurtulacaksınız. Hazırlıklı olun, yaşamınızla ilgili değişiklikler sizi bekliyor.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bu sabah uyanıp aynaya baktığınızda, kendinizi beğenmeyebilirsiniz. Bugün yeni kıyafetler almak ya da saçlarınızda değişiklik yapmak için iyi bir gün. Biraz mutsuz hissediyorsunuz. Bu yüzden dışarı çıkın ve kendinizi şımartın. Yediklerinize ve içtiklerinize ayrıca dikkat edin. Aksi takdirde, yarın sonuçları hoşunuza gitmeyebilir!

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bugün sevdiklerinize yardım ederek, ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışabilirsiniz. Yakınlarınızdan biri dertli ve yardımınıza ihtiyacı var. Ona en iyi şekilde destek olacaksınız. Son derece duyarlı ve anlayışlısınız. Özellikle başkalarının öfkesini yatıştırabilir ve tartışmalara aracılık edebilirsiniz. İyimserliğiniz çok yüksek ve onu başkalarına aktarmak için gerekenlere sahipsiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, bu gece için planlanmış romantik bir akşamınız olabilir. Eğer öyleyse, umduğunuz her şeyin yaşanması muhtemeldir. Bugün özellikle çekicisiniz. Sıcak ve sevgi dolu doğanız çok belirgin olacak. Arkadaşlarla olağan karşılaşmalar bile daha yakın bağlar getirebilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde insanlardan olumlu geri dönüşler alacaksınız.KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bugün kendinizi bir süreliğine huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Bu durum sizi sıradan görevleri ertelemeye zorlayabilir. İlgilendiğiniz biri var. Bu kişi sizden bir iyilik isteyebilir. Ancak size karşı samimi olmadığını düşündüğünüz için, yardım etmek istemeyeceksiniz. Akşam zihninizi temizlemek için uzun bir yürüyüşe çıkın.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bugün ilgi duyduğunuz bir projeye dahil olabilirsiniz. Yapılması gereken işlerin sizi rahatsız etmemesine dikkat edin. Sezgileriniz oldukça kuvvetli. Pratik bilgiler edinmek için sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Akşam rahatlamak için meditasyona biraz zaman ayırın.