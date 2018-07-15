Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2018

Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor? 15 Temmuz 2018 pazar gününün burç yorumlarını, “www.yenialanya.com” ekibi sizler için hazırladı.

Sevgili Koç; hafta sonunun verdiği rahatlıkla, keyiflerine önem verebilir, hayatın güzel ve seni mutlu edecek taraflarına odaklanabilirsin. Öğleden sonra gelişen olayları analiz edebilir, cana yakın tavırların ve pratik çözümlerinle gün içinde işlerini kolaylaştırabilirsin. Uzun vadeli arkadaşlıklara açık olabilir, sevdiklerinin sırlarını saklayabilirsin.

Sevgili Boğa; yakınlarının yeni başlangıçlar yapıyor olmasına sevinebilir, ailenle birlikte onlara maddi ve manevi destek olmak isteyebilirsin. Duygusal olarak pozitif bir gün olmakla birlikte zihninin çok aktif olması, elini attığın her işte başarılı olmana ve ani seyahat planlarıyla farklı kültürleri keşfetmene yardımcı olabilir.

Sevgili İkizler; ailenle uzun zamandır bir sonuca ulaştıramadığın ortak kaynaklarınızı paylaşma aşamasına gelmiş olabilir, hakkın olanı talep edebilirsin. Eline geçecek miktarla birikmiş borçlarını kapatabilir ya da kendini güvence altına almak için yeni bir yatırım yapabilirsin. Ancak atacağın adımlarda çok temkinli olmaya dikkat etmelisin.

Sevgili Yengeç; kişisel ya da yakınların için yapacağın harcamalarda kontrolü elinde tutmalı, ayağını yorganına göre uzatmalısın. Zira şu an altından kalkamayacağın ödemeler, yeni işinde ya da iş birliklerinde zorlanmana neden olabilir. Geçmişine ve geçmiş hatalarına değil, geleceğine bakma zamanının geldiğini hissedebilirsin.

Sevgili Aslan; fikir, düşünce ve yeteneklerinle etrafındaki insanlara rehberlik ederek, kendine yardımcı olamadığını ya da gösteremediğini hissedebilirsin. Önümüzdeki günlerde yapacaklarına odaklanabilir, uzun vadeli girişimlerde bulunmak için fırsat kollayabilirsin. Hareketlerinle dikkatleri üzerinde toplayabileceğin bir dönemdesin.

Sevgili Başak; günün ilk yarısında bilinçaltını kurcalayan birtakım sorulara cevap arayabilirsin. Öğleden sonra değişen enerjin, kendinle ilgili mantıklı kararlar almanı sağlayabileceği gibi ilişkilerin konusunda sorumluluk almaya da gönüllü olabilirsin. Akademik eğitim alanında beklemediğin sürprizler ve fırsatlar çıkabilir.

Sevgili Terazi; maddi durumunla ilgili birtakım zorluklar yaşıyor olabilirsin. Bugün bu sorunlara çözüm üretmen ve farklı bir bakış açısıyla bakman mümkün. Sosyal ilişkilerinden ya da aile büyüklerinden gelebilecek desteğe de sıcak bakmalı, kariyerinde gerçekleşebilecek güçlü dönüşümlere hazır olmalısın.

Sevgili Akrep; sabah saatlerindeki yüksek özgüvenini, öğleden sonra sosyal alanlarda kullanabilir, toplumsal olarak adaletsiz bulduğun mevzularda konuşmak isteyebilirsin. Bu aralar özel ilişkilerini de irdeleyebilir, sorun olarak gördüğün konuları sevgi ve saygı çerçevesinde sonuçlandırabilirsin.

Sevgili Yay; haftanın yorgunluğunu atmak ve günlük rutinlerden uzaklaşmak isteyebilirsin. Hayatın sana sunduğu keyifli ve kaliteli yaşamayı arzulayabilir, kazancının buna uygun olmadığını düşünebilirsin. Gelirlerini artırmak için, yeteneklerini ustalık ya da sorumluluk isteyen alanlara yönlendirmeye çabalayabilirsin.

Sevgili Oğlak; hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeni ve sıra dışı projeler üreterek tatmin olabileceğini düşünebilir, çağın gerektirdiği teknolojilerden faydalanmak isteyebilirsin. Senin dışında gelişebilecek olaylara takılmadan, aşkına sahip çıkmalı, çocuklarla ilgili gelişen konulara zaman kaybettirmeyen pratik çözüm bulmalısın.

Sevgili Kova; son zamanlarda yaşadığın sıkıntılara rağmen, halen detaylar içinde boğulman ana temayı gözden kaçırmana neden olabilir. Çok çalışmanın ve yorulmanın kriz anlamına geldiğini düşünmemeli, ekonomik anlamda karşına çıkabilecek sürpriz fırsatların ve alternatif çözümlerin olduğunu bilmelisin.

Sevgili Balık; güne yoğun bir tempo içerisinde başlayabilir, günlük işlerini çarçabuk bitirip, sevdiklerinin düzenlediği organizasyonlarına katılabilirsin. Geleceğe yönelik adımların hızlanırken, yakınlarından ve aynı düşünceyi paylaştığın gruplardan gelebilecek güçlü desteklere de açık olmalısın.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 13:44