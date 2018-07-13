Günlük burç yorumları 13 Temmuz 2018

Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor? 13 Temmuz 2018 cuma gününün burç yorumlarını, “www.yenialanya.com” ekibi sizler için hazırladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, bulutlar nihayet yükseldi ve gökyüzünü tekrar net olarak görebiliyorsunuz. Her zamankinden daha fazla bağlanacağız insanlarla tanışıyorsunuz. Bugün ilginç gerçekler ve devrimci bilgiler sizden bir başkasına geçecek. Ağzınızı açmadan önce gerçekleri tam olarak aldığınızdan emin olun.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, yavaş ve istikrarlı yaklaşımınız bugün keskin bir vuruş yapmanızı gerektirebilir. Düşüncelerinizi içinizde tutmayın. Neden olabilecekleri gerginliğe rağmen, hepsini masaya koymanın tam zamanı. Güç iş başında, bu yüzden işler alıştığınızdan biraz daha fazla ısınırsa şaşırmayın. Gerçek şu ki, farklı insanlar arasındaki anlaşmazlıklar sayesinde inanılmaz atılımlar gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bugün özgürlük ve yeni deneyimler aramaya çalışabilirsiniz. Kanatlarınızı yaymanız ve keşfetmeniz için önemli bir zamandasınız. Birilerinin, sizi duygusal olarak dizginlemek için çalıştığını unutmayın. Bir şeyleri barışçıl tutmakta ısrar ederken karşıt bir güç savaşa teşvik ediyor. Belki de almanız gereken önemli bir ders var. Hareketlerinizde daha iddialı olun ve insanların üzerinize yürümesine izin vermeyin.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, insanlar kendi yollarına sahip olma konusunda ısrar ederse, bırakın. Bugün, savaşmak hiç iyi olmaz. Bu tür bir reaksiyon, siz ve diğer ilgili kişi arasında sadece daha fazla gerilime neden olacaktır. Durumun düşmanca bir olaya dönüşmesi kayıplara yol açabilir. Yeni argümanlar ortaya çıkarsa, onları kişisel algılamamaya çalışın. Gerçeklerle uğraşmak için en zorunu deneyin.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, bugün kaybettiğiniz enerjiyi yeniden buluyorsunuz. Harekete geçmeye hazırsınız. Bir şeylerin yolunuza çıkmasına izin vermeyin. Başkaları ile anlaşmazlıklar yaşarsanız, olumsuz yönler üzerinde yoğunlaşmak yerine durumdan gelen derslere odaklanmaya çalışın. Hayallerinizi daha yüksek bir seviyeye taşıyın. Çevrenizdekilere radikal bir değişim önermek için korkmayın.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bugün havada bulunan enerjinin çılgınlığı yüzünden biraz korkmuş olabilirsiniz. Yorucu insanlar, dengenizi bozmaya çalışabilir. Bunu kendiniz için serbest kalma zamanı olarak kullanın. Başkalarının size soğuk, sert gerçekleri açmasına izin vererek, kendi gerçekliğinizi de dışarı aktarma fırsatına sahipsiniz. Beklenmeyen olaylar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, insanların beklenmedik eylemleri bugün kalbinizde bir sarsıntı yaşatırsa şaşırmayın. Güçlü ve düzensiz enerjinin duygularınızı etkilediğini düşünebilirsiniz. İşleri biraz karıştırmaya çalışıyor. Zorlu sularda gezinmenize yardımcı olmak için inançlarınızı ve ahlakınızı doğru yönlendirin. Kendinize sadık kalın ve başkalarının sizin için karar vermesine izin vermeyin. Çok önemli atılımlar yapma gücüne sahipsiniz.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, geçtiğimiz günlerde geliştirdiğiniz planları hayata geçirmenin zamanı geldi. Sürücü koltuğuna geçin ve kontrolü ele alın. Zihinsel olarak bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. İnsanlar her zamankinden daha yorucu. Ancak her şeye rağmen hassas doğanız sert yorumlara açık. Unutmayın, insanlar sizi eleştiriyorsa, bunu sizi sevdikleri için yapıyorlardır.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bugün ruh haliniz oldukça iyi. İnsanların, liderlik yapma eğiliminize tepki verdiğini görebilirsiniz. Bunun, savaş ihtimalini artırabileceğini de aklınızda bulundurun. Son günlerde, tuhaf ve geleneksel olmayana yönelme eğiliminiz olabilir. Bugün belirleyeceğiniz rota, çeşitliliği ve devrimci düşünceyi teşvik edecek. Her durumda bir öncü olmaya çalışın.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, bugün her zamankinden daha cesur olmalısınız. Bazı riskler alın ve başkalarına bir şeyleri başarma gücüne sahip olduğunuzu gösterin. Sizi huzursuz eden günde, canlı ve endişeli bir enerji var. Bu enerji kalkmanız ve harekete geçmeniz için sizi cesaretlendiriyor. Başkasının sizden önce davranıp bu hareketi başlatmasını beklemeyin. Başarısız olmaktan korkmayın. Denemezseniz asla başaramazsınız.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bugün bir şeyleri aydınlatmak isteyen kıvılcım olabilir. Güne hızlı bir başlangıç yapıyorsunuz. Trendlere oldukça hakimsiniz. İlgi duyduğunuz alanlarda başarılı olacaksınız. Sadece eleştiri konusunda yapıcı olduğunuzdan emin olun ve birlikte olduğunuz insanlara karşı çok sert olmamaya dikkat edin. Başka bir deyişle, iyi olun.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, başkaları ile etkileşim, bugün sizin için tatmin edici olmayabilir. Diğer insanların, sizi sandığınız kadar önemsemedikleri duygusuna kapılabilirsiniz. Herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığını unutmayın. Çoğu insan sizin kadar hassas değil. Muhtemelen, sözlerinin ne tür bir etkisi olduğunu bilmiyorlar.