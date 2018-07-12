Günlük burç yorumları 12 Temmuz 2018

Bugün burcunuz sizin için neler söylüyor? 12 Temmuz 2018 Perşembe gününün burç yorumlarını, “www.yenialanya.com” ekibi sizler için hazırladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, kendiniz için yarattığınız fantastik dünyadan büyük zevk alıyorsunuz. Yakınlarınız da dünyanızda keyifli zaman geçiriyor. Varlığınız onları sevindiriyor. Ancak bugün, elektronik yolla gelen gerçekler tarafından huzursuz edilebilirsiniz. Güçlü durmaya çalışın. Ufak sorunların, mevcut durumunuzu etkilemesine izin vermeyin.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar, bugün etrafta dolaşan bilgiler ve kalbinizde dolaşan duygular sizi zorlayabilir. İşleri çok ciddiye almamaya çalışın. Gün boyunca, bulunduğunuz seviyeyi korumaya özen gösterin. Tutkuyla bir şeyler yapabilirsiniz. Yapılması gereken herhangi bir dedektiflik işine dikkat edin. Beklenmeyen kaynaklardan size gelen önemli gerçekler olabilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bugün iki güçlü kavram tarafından itilebilirsiniz. Nazik ve hassas biri olduğunuz için, zor insanlar için mükemmel bir hedefsiniz. Size sunulan rahatsız edici ve sert gerçekleri bir araya getirerek masaya yatırmak isteyebilirsiniz. Ancak, her şey ilk bakışta göründüğü kadar net olmayabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, bugün biraz hırçınsınız. Benliğinize ve özgüveninize güç vermek için çalışan bir enerji dalgası var. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Buna ihtiyacınız olacak. Amaçlarınıza ulaşmak için güçlü ve gerçek odaklı olmalısınız. Hayal kurmayı bir süreliğine bırakın ve gerçeklere odaklanan.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, bugün sizin için taktik belirleme günü. Korkularınızı olumlu eylemlere dönüştürmek için motivasyona ihtiyacınız olacaktır. Enerjiniz yüksek, bu enerjiyi boşa harcamayın. Yanlış bir hareket veya bir söz zincirleme olaylara neden olabilir. İnsanlar duygusal olarak çok yüklü, bu yüzden adım attığınız yere dikkat edin.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, bugün birbiriyle çelişen raporlarla karşılaşıyorsunuz. Bilgileriniz lekelenebilir, bu yüzden bir süre yüksek sesle konuşmamaya dikkat edin. Saklanmak istemediğiniz bir yere gizlice girmiş olabilirsiniz. Aldığınız uyarılara dikkat edin. Tutkuyla bir şeyler yapmak için iyi bir gün. Yapılması gereken gizli kapaklı işlere dikkat edin.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler, bugün harika hediyelerle veya harika sözlerle baştan çıkarılabilirsiniz. Ancak, bunların arkasında yatan gerçeğe dikkat edin. Bu gerçekle ilgili çok fazla konuşma olmayabilir. Şiddetli duygulara sahip bazı kişiler, hayatınızı nasıl yönetmeniz gerektiğine dair size fikir vermek için sabırsızlanıyorlar. Buna şaşırmayın.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, insanlar bugün fazla duygusal olma eğilimindeler. Bu yüzden adım attığınız yere ve sözlerinize dikkat edin. Yüzlerine maske giymekte ısrar eden kişilerin gerçek kişiliklerini görmek sizin işiniz. Bir topluluğun arkasına saklanmalarına rağmen, aldananları ve aldatanları çok doğru bir şekilde tespit edeceksiniz.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bugün hayallerinizin bir kısmının gerçek olmayacağını düşünebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar, hayalleri konusunda sizden çok daha tutkulular. Çoğu olumsuzluklardan etkilenmeyecek kadar rahat. Siz de normal yaklaşımınızı devam ettirin, planlarınızla ilerlemeyi deneyin. Mutlu olmak için daha stratejik davranmalısınız.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, bugün belli bir nedenden ötürü size karşı sert bir muhalefet gelebilir. Günümüzde inatçı, güçlü, baskıcı bir güç var. Bakış açınız ne kadar katı olursa olsun, herhangi bir çözüm için ne kadar zorlanacağınızın farkında olmalısınız. Uzlaşma, günün anahtar kelimesidir.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bugün her zamankinden daha ciddi bir tonu benimsemek akıllıca olacaktır. Sözlerinizle dikkatsiz davranmaya eğilimli olabilirsiniz, insanlar sizi yanlış anlayabilir. Gerçekten demek istediğiniz şeyleri söylediğinizden emin olun. Modaya ve pop kültürüne gösterdiğiniz ilgi, daha derin manevi değerlere odaklanmanızı isteyen bir güçle çatışabilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bugün her durumda neler olup bittiğine dair bir fikriniz var. Son derece güçlü fikirlere sahipsiniz ancak duygularınız fikirlerinizle çatışıyor. Aklınız ve kalbiniz arasındaki savaş bir süre daha devam edecek gibi. Bugünlük kalbinize daha yakın olabilirsiniz. Son olarak, çalışma arkadaşlarınızın bugün son derece inatçı olduğunu fark edeceksiniz.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 17:26