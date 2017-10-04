Bu neyin kredisi?

ALANYA Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısına dün izleyici olarak katıldım.
Önce detaylar...
MHP'den Abdullah Sönmez yine yoktu. 3 toplantıya katılmayıp "yasa gereği meclis üyeliği düşürülmesin" diye 4. toplantıya mecburen katılan Sönmez, dün yine ortalarda yoktu.
Konaklı ve Kestel'in Doğru Yol Partisi mensubu belediye başkanları iken aralarından su sızmayan, ancak iddiaya göre 2014 yerel seçimlerinden sonra kendisine "Batı Bölgesi Başkan Yardımcılığı" görevi verilmediği için Adem Başkan'a darılan, son dönemde "2019'da MHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olmaya niyetlenirse Adem Başkan sıkıntıya düşer" tarzı haber ve polemiklerle gündeme gelen Abdullah Sönmez dün yine şaşırtmadı, halkın haklarını koruması için seçildiği mecliste yine yoktu.
Vatandaşın hakkını savunmak için seçildiği mecliste oturumların çoğuna katılmayan Sönmez'in bu tutumundan ötürü bırakın başkan adaylığını, bir sonraki seçimde meclis üyesi bile olamayacağı konuşuluyor, benden söylemesi.
Aynı zamanda ALTSO Başkan Adayı olan MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna, 3,5 yıllık meclis üyeliğinde ilk kez bir oturuma takım elbise kravatla geldi. Bu durum, "Tuna, başkanlığı ne kadar istediğini dosta düşmana böyle göstermek istiyor. Giyimine kuşamına artık daha fazla dikkat ediyor" yorumlarına neden oldu.
MHP'li Mimar Melike Nazifoğlu'nun diğer meclis üyelerine nazaran işini daha teknolojik yaptığı gözlemlendi. Zira meclisteki kararları masasına koyduğu bilgisayarından takip eden tek isimdi.
Son günlerde ismi çeşitli basın yayın kuruluşlarında "ALTSO'nun 3. Başkan Adayı mı olacak?" diye gündeme gelen/getirilen eski AKP'li, 3,5 yıllık CHP'li meclis üyesi Eray Erdem'in diğer meclis oturumlarına nazaran daha gergin olduğunu gözlemledim.
AKP'nin desteklediği Mehmet Şahin ile MHP'nin tüm unsurlarının desteklediği Mustafa Tuna'ya rakip çıkacağı, "Yoksa 3. aday mı? türü haberlerin nabız yoklamak için yapıldığı, aday olması halinde CHP'nin kendi meclis üyesi Erdem'i ALTSO seçimlerinde desteklemek zorunda kalacağı, böylece Tuna'ya ve Şahin'e oy verecek CHP'li ticaret erbaplarının oylarının bölünmesinin amaçlandığı iddiaları bir yana, Erdem'in henüz "3. aday mı?" iddialarını yalanlamaması da dikkate değerdir ve yalanlama yapmadığı her gün, böyle bir niyeti olduğu izlenimi vermektedir.
Gelelim meclis gündemine...
Başkan Yücel, Oba'da yapımına başlanan, temeli kazılan ve hatta su basmanı dahi hazır olan yeni Belediye Sarayı inşaatı ile Atatürk Anıtı'nın ve mevcut Belediye Sarayı'nın bulunduğu geniş alana yapılacak Kent Meydanı Projesi'nde kullanılmak üzere 25 milyon TL kredi çekilmesi için meclis üyelerinden yetki istedi.
Daha önce krediye itiraz eden AKP'nin yanı sıra Adem Başkan'ın kendi partisi MHP'liler kredi çekilmesi için yetki verilmesini kabul ederken, CHP grubu yine çekimser kaldı.
Önceki oturumlarda Oba'ya yapılacak yeni Belediye Sarayı'na karşı çıkan, bu yüzden kredi alınmasına gerek olmadığını söyleyen AKP Grubu adına konuşan Kerim Başkaptan, Başkan Yücel'in bankalardan ve İller Bankası'ndan kredi alamadığını, buna rağmen binanın yapımına başlandığını, hizmetin atıl kalmaması için de kredi alımına AKP olarak bu kez 'evet' diyeceklerini, fakat binanın yerinin yanlışlığı konusundaki düşüncelerinin değişmediğini söyledi.
CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş ise 25 milyon TL'nin fazla olduğunu, 10 milyon TL'nin daha uygun olduğunu söyleyerek, "Özel bankalardan 10 milyon TL'lik bir kredi alsak, gerisini İller Bankası'ndan zorlasak olmaz mı?" diye sordu.
Başkan Yücel ise CHP'nin bu önerisine, "Şu anda inşaat başladı. Biz eleştirilere açığız ama iş devam ediyor. Belediye Sarayı'ndan önce Kent Meydanı Projesi'ni uygulamak istiyoruz. Kent Meydanı'nı yapmak için mevcut Belediye Sarayı'nı acilen yeni yerine taşımamız lazım. Gönül ister ki hiç kredi kullanmayalım ama Türkiye'de bütçelerinin yüzde 30-40'ı kredilerle yaşayan belediyeler var. Oysa biz 3,5 yıllık dönemimizde son iki aya kadar bir kuruş kredi almadık, kullanmadık. Geçmişe yönelik hem borçlarımızı hem de kredilerimizi ödedik. Yatırım yaparak büyüyen bir belediye haline geldik. Biz bu borcun altından kalkacak güçteyiz. Şu anda bu krediye çok ihtiyacımız var" dedi.
AKP'nin ve MHP'nin desteğiyle Adem Başkan sonunda muradına erdi ve hem Oba'da yapımına başlanan Belediye Sarayı, hem de Kent Meydanı Projesi'ne gereken 25 milyon TL'lik kredi için vize aldı.
Kent Meydanı Projesi'nin, Alanya'ya farklı bir pencere açacak, insanların yeni yaşam alanı olacak bir proje olacağı konuşuluyor. Adem Başkan bu konuda hayli iddialı.
İçeriğini henüz bilmiyoruz, zira adeta sır gibi saklanıyor.
Ama eminim, kişisel olarak başından beri desteklediğim Oba'daki yeni Belediye Sarayı gibi Kent Meydanı Projesi de Alanya'ya yakışır güzellikte olacak, Alanya'nın marka değerine artı değer katacaktır.