Böyle denetim mi olur?

OTELCİLERİN genel sıkıntısı, sorunlarının yeterince anlaşılmaması.
Alanya'da 80'li yıllarda kurulan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) üyelerinin pek çoğundan "sesimizi duyan yok" benzeri eleştirileri ben de sık sık duyuyorum.
Otelcilerin yolunacak kaz olarak görülmesi ise sıradan bir ritüel haline geldi ne yazık ki!
"Otelci çok kazanıyor, proje mi yapılacak, o halde onlar versin" cümlesi ise adeta klişe haline geldi.
Hiç unutmam, mesleğe başladığım ilk yıllarda göreve başlayan bir Alanya Kaymakamı, ALTİD yönetimiyle yapılan bir toplantının ardından, acil yapılması gereken ve epeyce de masraf gerektiren bir proje için, hem de gazetecilerin gözü önünde, "Ne var canım, o kadar para kazanıyorsunuz, bu işi de siz yapıverin, elinize mi yapışacak" demiş, turizmcilere soğuk ecel terleri döktürmüştü.
Alanya ve benzeri sahil kasabalarında otelcilere "bedavadan para kazanan kesim" gözüyle bakılıyor, çünkü toplumda ne yazık ki şöyle bir algı var.
"Acente bileti kesiyor, uçağı ayarlayıp turisti Türkiye'ye getiriyor, otobüsü ayarlayıp turisti oteline getiriyor, turist otelde sabah akşam yatıyor, yiyor, içiyor, para harcıyor, otelci de yattığı yerden para kazanıyor."
Elbette kazın ayağı hiç de öyle değil.
Pek çok otelci arkadaşımızdan ve ağabeyimizden dinlediğim kurum içi sorunları burada anlatmaya kalksam, inanın sayfalar yetmez.
Bugün bayram değil seyran değil, neden otelcileri ön plana çıkardığıma, neden onları savunma görevi üstleniyormuşum gibi göründüğüme gelince...
Son dönemde Alanya'da ilginç bir uygulama var.
Duyuyoruz, kulağımıza geliyor.
Halihazırda Alanya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "yıldızlama" yapan bir ekibi var.
Nedir bu yıldızlama, izah edelim.
Misal, diyelim ki bir turizmcinin 3 yıldızlı oteli var, 4 yıldıza çevirip otelini daha fazla paraya pazarlamak istiyor.
Bakanlığa başvuruyor, Ankara'dan gelen bir ekip, Alanya'daki ALTİD yönetimince belirlenen bir ekiple bahse konu otelde inceleme yapıyor, 3 yıldızlı otelin 4 yıldız olması için gereken kriterleri taşıyıp taşımadığına bakıyor, rapor hazırlıyor, eksikleri varsa otelciye onları söylüyor, eksikler giderilince raporunu Ankara'ya gönderiyor, Ankara onay verirse 3 yıldızlı otel 4 yıldızlı oluyor, böylece diyelim ki oda başı 15 Euro'ya pazarlanan 3 yıldızlı otel, 4 yıldız sahibi olduğu için seneye 20-25 Euro'ya pazarlanıyor, otelci daha çok kazanıyor, daha fazla kişi istihdam edebiliyor, böylece ekonomiye katkı sağlanıyor.
Alanya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetim ekibinin dışında bir de Antalya Valiliği'ne bağlı 16 kişilik bir denetim ekibi olduğu ifade ediliyor.
Vergi dairesi memuru kostümlü, kumaş pantolonlu, kravatlı, ellerinde "ceymis bond" tarzı çantalarla dolaşan bu ekip, çat kapı otellere gidiyor, mutfağı, lobiyi, restoranı, tavan arasını, havuzun derinliğini, balkon demirinin yüksekliğini falan denetliyor, ceza yazıyor, ilgili kurumlara ihbarda bulunuyor, "ve en önemlisi" tüm bunları turistlerin gözü önünde yapıyor.
Düşünün.
Turist olarak Fas'a, İtalya'ya, İspanya'ya tatile gitmişsiniz, huzur ve güven içerisinde otelinizin lobisinde, restoranında, havuz başında otururken içeri aniden oraya ait olmadıklarını hissettiren kostüm, aksesuar ve ciddi ifadelerle 10-15 kişilik bir ekip giriyor, ellerinde deney tüpleri, marangoz metreleri ve değişik alet edevatlarla numune alıyorlar, sağı solu ölçüp biçiyorlar.
Ne hissedersiniz?
"Ben nereye düştüm? Yoksa bu otelde çok kötü şeyler oluyor da haberimiz mi yok" demez misiniz?
Elbette "Devlet Baba" denetim mekanizmasını daima uyanık tutmalı, kuralsız çalışan otelleri sıkı şekilde kontrol etmeli ama bu şekilde olmamalı.
Turizm sektörüne en ılımlı bakan, turizmcilerle koordineli çalışmaktan hoşlanan bir yönetim anlayışı olduğu gözlenen Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun bu duruma el atmasını, bu denetim modelini turisti ürkütmeden, otelcinin nefretini kazanmadan yaptırmasını istiyor ve bekliyor, yüzlerce otelci.
"Elçiye zeval olmaz" derler.
Ben, pek çok otelciden duyduğum bu serzenişi muhatabına iletmekle yükümlüyüm ve görevimi yaptığıma inanıyorum.
Şimdi top Sayın Vali'de.
Bu sezon zaten bitti, seneye bir orta yol bulunacağına yürekten inanıyorum.