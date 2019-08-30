Zafer Bayramı Kaş'ta kutlandı

KAYMAKAM Ulaş Akhan'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler, Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törene Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başladı. Saygı duruşu yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Bugün büyük zaferin 97. yıl dönümü. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nda Türk ulusu, iç ve dış ihanet çetelerine rağmen, büyük yokluklara ve zorluklara rağmen tek vücut haline gelmiştir. Ulusal bütünlük sağlanmıştır. Sakarya Savaşı ile ordumuz taarruz durumuna geçmiş, 26 Ağustos 1922'de 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlayan Büyük Taarruz sonunda 30 Ağustos'ta düşmana son darbe vurulmuştur. Yalnız Türk tarihine değil, dünya tarihine yön veren bu kadar kesin sonuçlu ve etkili başka bir zafer yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu yolda, büyük zaferin büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu yurdun birliği, dirliği, özgürlüğü, bütünlüğü yolunda can veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi. Törenin ardından CHP ve Vatan Partisi Kaş İlçe Örgütleri de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.