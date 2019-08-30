Zafer Bayramı Demre'de kutlandı

DEMRE'DEKİ Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törene Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Demre Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Kahveci yaptı. Kahveci, "30 Ağustos Başkomutanlık Zaferi, Büyük Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk komutasında, Türk ulusunu yok etmek, tarihten silmek için yola çıkanlara karşı, dünyanın en güçlü denilen ordularına karşı kazanılmış büyük ve kesin bir zaferdir. Anadolu topraklarının sonsuza dek Türk yurdu olmasını sağlayan bir zaferdir. Türkiye ve dünya tarihini değiştiren kesin bir zaferdir. Yok edilmek istenen bir ulusun yeniden ayağa kalkışıdır. Yok olmakta olan bir imparatorluğun küllerinden yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisidir, doğuşudur. Anadolu insanı, özgürlüğü ve vatanı için dayanılmaz olana dayanmış, katlanılmaz denilene katlanmıştır. Bu zaferle Türk ulusunun, Türk yurdunun geleceği garanti altına alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşi, dünyanın tüm mazlum uluslarını sarmıştır. Türk ulusunun büyük zaferi kutlu olsun" dedi. Törenin ardından CHP ve İYİ Parti Demre ilçe örgütleri, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Kutlamalar Kaymakam Onur Şatıroğlu ve Belediye Başkanı Okan Kocakaya'nın Demre Kaymakamlığı'nda kutlamaları kabul etmesiyle sona erdi.