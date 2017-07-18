Yerleşik Alman Alanya'da sır oldu 

ALANYA'NIN Avsallar Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 69 yaşındaki Alman Peter Drechsler'den 4 gündür haber alınamıyor.

Eşi Edtih Drechsler, kocasının 15 Temmuz Cumartesi günü öğleden sonra evden kısa süreliğine ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Eşinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen Edtih Drechsler "Evden çıktığında üzerinde yeşil tişört, beyaz spor pantolon ve mavi terlik vardı. Jandarmaya başvurduk, hastanelerde aradık, taksiciler ve dolmuşçularla konuştuk ancak hiç bir haber yok. Görenlerin hemen güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederiz" dedi.