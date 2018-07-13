Yarım asırlık çile sona erecek

BELEDİYEDEN yapılan açıklamaya göre, Güngören Köyü inşaat alanında gerçekleşen törene; Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’nin yanı sıra İYİ Parti Anamur İlçe Teşkilat Başkanı Erdal Bulut, Güngören Köy Muhtarı İbrahim Demir, çevre köylerin muhtarları ve birçok davetli katıldı.

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ KÖPRÜSÜ



İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan tören Güngören Köy Muhtarı İbrahim Demir’in konuşması ile başladı. Demir Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe’ ye özel teşekkür ederken “Sayın başkanın size ilçe merkezindeki hizmetlerini anlatacak değiliz onlar malumunuz ortada. Ben köyüm adına belediye başkanımıza teşekkür etmek ve köyümüze yaptığı hizmetlere değinmek istiyorum. Belediye başkanımız başta imam evinde olmak üzere, camimizde, okulumuzda, mezarlık düzenlemesinde bir çok hizmeti var. Harbalı Kaprüsü ise köyümüzde hizmetin en üst noktaya taşındığı andır. Bu köprü sadece bizim köyümüze değil, bu bölgedeki köylerin tamamı olmak üzere Gazipaşa’nın da bir çok köyüne hizmet edecektir. Biz biliyoruz ki Sayın Belediye Başkanımız kıt imkanlarla en güzel hizmetleri yapmaya çalışıyor. Burada herkesin önünde sayın Başkana teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“KIT İMKANLARLA HİZMETİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”



Daha sonra söz alan Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ise “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmette sınır yoktur. Kıt imkanlarla hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki köylerimizin çok hizmete ihtiyacı var. Özellikle 2014 Büyükşehir yasasından sonra sorumluluk alanımız iki katına çıktı. Sorumlu olduğumuz vatandaş sayısı 35 Bin nüfus 65 Bine çıktı ve bunun yansıra gelirlerimizde yüzde altmış azaldı. Bütün bunların yanında Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’ın hakkını yememeliyiz. Kocamaz Başkanımızın ilçemize çok güzel yatırımları olmuştur. İnşallah Köyümüzde köprü yapımının yanı sıra, cami etrafındaki parke döşeme çalışmasını yakın zamanda yapacağız.

“BİR TARİHİ YOK ETMEYECEĞİZ”



Bu tarihi köprümüz Kızılaliler, Emirşah, Güleç başta olmak üzere hayvancılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 10 ayrı köyümüzün aslında fiziki olarak bir ihtiyacını gördüğü kesin. Vatandaşlarımız yaylalara çıkarken hep bu köprüyü kullanıyorlar. Bu köprü gecikmiş bir projedir, biz istiyoruz ki; bu köprüden artık çocuklarımız düşmesin, kazalar olmasın, Harbalı Köprüsü acılara sebep olmasın.Bütün bu çalışmaların yansıra yeni köprümüz hizmete girdiği zaman eski köprümüzü kaldırmayacağız. Bir tarihin yok olmasına gönlümüz el vermiyor, tarihi köprümüz nostalji olarak kalacak, geçmek isteyenler aracını durdursun üstünden yaya olarak geçsinler, o duyguları yaşasınlar istiyoruz” diye konuştu.

ŞEHİDİN ADI VERİLECEK

Başkan Türe konuşmasının devamında ise şehit Yüksel Alçı’nın ailesinin kabul etmesi halinde isminin köprüye verileceğini açıkladı.

Konuşmaların yapılmasının ardından dua eşliğinde Harbalı Köprüsünün temel atma töreni gerçekleşti. Tören yemek ikramı ile son buldu.