Yardım Treni İshaklı'daydı

ALANYA merkez ve kırsal mahallerdeki tüm okulları kapsayan eğitim semineri, bugün İshaklı İlkokulu’nda devam etti. Eğitim programına Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, İshaklı Muhtarı Rasim Okyanus, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Psikologu Esra Yemez tarafından öğrencilere engelli tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri ve engelli bireylere empati konu başlıkları aktarıldı. Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından harfler, sayılar, günlük diyalog konuşmaları öğretildi. Uygulamalı oyunların eşlik ettiği çalışmada öğrencilerin katılımı sağlanarak engelli bireylerin dünyası, yaşam içerinde karşılaştıkları güçlükler, engelli bireylere doğru yardım teknikleri konularında bilgilendirme yapıldı. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine verilen seminerin ardından Alanya Belediyesi Yardım Treni okul önünde durdu. Seminer sonrası Yardım Treni’nde getirilen ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, hikaye kitapları ve çeşitli yiyecekler İshaklı İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.