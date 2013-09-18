Vekil 'ödünç oy' istedi

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, seçmenden önümüzdeki yerel seçimler için "ödünç oy" istedi.

Milletvekili Gürkut Acar, CHP Aksu ilçe yönetimi ile birlikte ilçe ve köylerinde temaslarda bulundu. Aksu'ya bağlı Kundu, Karaçalı, Kemerağzı, Kumköy ve Çatalözü köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Acar, AK Parti'nin Türkiye'yi yıkıma sürüklediğini iddia etti.

Dış politika da "sıfır sorun" politikasının iflas ettiğini, Türkiye'nin çevresinde bir dostu kalmadığını savunan Acar, ekonominin de olumsuz sinyaller verdiğini savundu.

Türkiye'de işsizliğin, yoksulluğun azalmadığını, üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını ifade eden Acar, şöyle konuştu :

"Türkiye AKP eliyle bir yıkıma sürükleniyor. Hemen her alanda Türkiye bir çöküşe götürülüyor. Dış politikada, ekonomide ciddi tahribatlar oluştu. AKP tahribatının durdurulabilmesi için önümüzdeki seçimler büyük fırsattır. El ele vererek AKP'nin tahribatını durdurmalıyız. Sizlerden AKP tahribatını durdurmak için ödünç oy istiyorum." CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, seçmenden önümüzdeki yerel seçimler için "ödünç oy" istedi

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, seçmenden önümüzdeki yerel seçimler için "ödünç oy" istedi.

Milletvekili Gürkut Acar, CHP Aksu ilçe yönetimi ile birlikte ilçe ve köylerinde temaslarda bulundu. Aksu'ya bağlı Kundu, Karaçalı, Kemerağzı, Kumköy ve Çatalözü köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Acar, AK Parti'nin Türkiye'yi yıkıma sürüklediğini iddia etti.

Dış politika da "sıfır sorun" politikasının iflas ettiğini, Türkiye'nin çevresinde bir dostu kalmadığını savunan Acar, ekonominin de olumsuz sinyaller verdiğini savundu.

Türkiye'de işsizliğin, yoksulluğun azalmadığını, üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını ifade eden Acar, şöyle konuştu :

"Türkiye AKP eliyle bir yıkıma sürükleniyor. Hemen her alanda Türkiye bir çöküşe götürülüyor. Dış politikada, ekonomide ciddi tahribatlar oluştu. AKP tahribatının durdurulabilmesi için önümüzdeki seçimler büyük fırsattır. El ele vererek AKP'nin tahribatını durdurmalıyız. Sizlerden AKP tahribatını durdurmak için ödünç oy istiyorum."