Uzlaşı için düğmeye bastılar

Hacıkadiroğlu'na ait yüzlerce dönüm arazinin yapılaşmaya açılması için görüşmeler başladı



- Mustafa ADIYAMAN

AVSALLAR'DA bulunan Naciye Hacıkadiroğlu'na ait yüzlerce dönüm arazinin imara açılması için Hacıkadiroğlu'nun eşi Özcan Nebi Kırcalı ve şehir plancısı ile Avsallar Belediyesi arasında görüşmeler başladı. Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü ve meclis üyeleriyle konuyla ilgili bilgi alışverişi yapan Kırcalı, mevcut imar planında plan değişikliği taleplerini önümüzdeki günlerde meclise sunacak. Talebin mecliste kabul edilmesi ve Alanya Belediyesi'nin onaylaması durumunda, Karaçaltı ile Avsallar merkezini birbirinden ayıran arazinin yapılaşmaya açılmasının önü açılacak.

Göreve geldiği günden bu yana Hacıkadiroğlu'na ait yerlerin yapılaşmaya açılması için mücadele ettiğini belirten Görgülü, "Söz konusu yerlerle ilgili yaptığımız ilk toplantı olumlu geçti. Kırcalı, şehir plancılarına bir plan hazırlatarak bizlere sunacak. Plan tadilatı talebini uzmanlara inceleterek, mecliste görüşeceğiz. Uzlaşma sağlanması halinde Avsallar'ın gelişmesinin önündeki engel kalkacak. Hacıkadiroğlu'na ait yerin yapılaşmaya açılmasıyla beldemizin sosyal ve ekonomik yaşamı hareketlenecek" dedi.