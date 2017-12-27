Uysal’dan randevusuz görüşme

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba gerçekleştirdiği ‘randevusuz görüşme’lerine Turunç Masa’da devam etti. Yılın son randevusuz görüşmesinde Başkan Uysal, Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla biraraya geldi. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyen, onlarla Muratpaşa’nın gelecek projelerini konuşan Başkan Uysal, Meryem Padir’in hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Anadolu Hastanesi’nin destekleriyle Başkan Uysal, 60 yaşındaki Padir’e akülü tekerlekli sandalyesini hediye etti. Anadolu Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Tekin eşlik ettiği Padir, yeni yıl öncesi bu hediyenin kendisini için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.
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