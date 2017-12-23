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Ukraynalı kadın Antalya'da pansiyonda hayatını kaybetti

20 yıldır Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Ukraynalı kadın hastalığı sonucu iki ayağını kaybettikten 1 ay sonra kaldığı pansiyonda yaşamını yitirdi

Ukraynalı kadın Antalya'da pansiyonda hayatını kaybetti

20 yıldır Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan Ukraynalı kadın hastalığı sonucu iki ayağını kaybettikten 1 ay sonra kaldığı pansiyonda yaşamını yitirdi

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:11
Ukraynalı kadın Antalya'da pansiyonda hayatını kaybetti
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KEMER Merkez Mahallesi 101. Sokak'ta bulunan bir pansiyonda kızı Vildan Samoylenko ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Zhanna Malaia, kızı yanındayken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Vildan Samoylenko, annesinin hayatını kaybettiğini fark edince 112 Acil Servis sağlık ekibi ve polisi arayarak yardım istedi.

Pansiyona gelen 112 Sağlık ekibi Malaia'nın öldüğünü tespit ederken, olay yeri inceleme ekibi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Zhanna Malaia'nın şeker ve Alzheimer hastası olduğu ve iki yıldır özel bir hastanede tedavi gördüğü, bir ay kadar önce de iki ayağını kaybettiği öğrenildi.

Zhanna Malaia'nın cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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AntalyaKemerUkraynalı KadınAsayişÖlüm
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