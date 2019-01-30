TURSAB İzmir'e çıkarma yapacak

KEMER’den Fethiye’ye uzanan bölgede çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Rıza Perçin, her zaman üyelerin sıkıntılarını çözmek adına çözüm ürettiklerini belirterek, zaman zaman da birlik ve dayanışma içerisinde bu tür organizasyonlarda bir arada olacaklarını kaydetti. Başkan Perçin, “Batı Antalya’da yer alan TÜRSAB üyelerimiz ile birlikte 7-10 Şubat tarihleri arasında İzmir’de olacağız. Amacımız yoğun olmayan kış döneminde tüm üyelerimiz ile birlikte kaynaşma sağlamak. Aynı tarihlerde TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanlığı’mızın yanı sıra seminere ve İzmir tanıtım gezilerine Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz BTK’larda katılacak.TÜRSAB Genel merkezimizin organizasyonunda İzmir BTK ev sahipliği yapacak. İzmir bölgesinde turizm noktasında değerli olan bölgelere tanıtım gezileri düzenlenecek. TÜRSAB Başkanımız sayın Firuz Bağlıkaya’da seminerimize ve düzenlenecek gala gecesine katılımları olacak” diye konuştu.