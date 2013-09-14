TURKAR Transanatolia'da yarışacak

Toplam 2 bin 500 kilometrelik etapta gerçekleştirilecek Transanatolia Rally Raid, yarın başlayacak yarışla zorlu arazi şartlarında 7 gün mücadele edecek. Ralli motosikletleri, arazi taşıtları, ATV ve buggy denilen arazi araçlarının katılacağı yarışlara bu yıl kamyonlar da eklendi.

Yarışlara Türk mühendisleri ve teknolojisiyle yapılan TURKAR da katılıyor. TURKAR 4x4 kamyon türünde yarışacak. Semih Sakar, Özcan Gökkaya ikilisi ile Erhan Çetinkaya ve Alper Turan ikilisi iki TURKAR kullanacak. Araçların performansını yerinde görmek için Antalya'ya gelen TURKAR araçları üretimini gerçekleştiren Hisar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Türker, araçlar hakkında bilgi verdi. Tasarım, dizayn, yedek parça gibi her ayrıntının Türk yapımı olduğunu söyleyen Türker, "Sadece motor dışarıdan geliyor. Yakın zamanda motoru da kendimiz üreteceğiz" dedi.

TURKAR'ın ihtiyaca göre birçok yerde faydalı olacağını vurgulayan Türker, "Orman yangınlarına müdahale aracı, ambulans, itfaiye gibi birçok seçenekte kullanılabilir. Hisar Grup olarak sadece 4x4 araç üretmiyoruz. Biz çok fonksiyonlu arazi aracı üretiyoruz" diye konuştu. Gelecekte Hisar Grup çatısı altında TURKAR ve benzeri araçları savunma sanayi için hazırlayacaklarını da vurgulayan Türker, şöyle devam etti:

"AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. TURKAR çok fonksiyonel bir arazi taşıdı. Gelecekte savunma sanayi için de gerekli modernizasyonlar yapılarak tamamen Türk yapımı araçları sergileyebiliriz. Biz üretiriz, mutlaka birileri tarafından takdir edilir. TURKAR, iç pazar kadar dış pazarda da etkili olmaya başladı. 2014 yılında teslim edilmek üzere yurt dışından 300 araç sipariş aldık. Eskişehir'de 9 futbol sahası büyüklüğündeki üretim tesislerimizde geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor. Transanatolia Rally Raid araçlarımızın performansını gözler önüne serecek. Bu yarışta olan tek tamamen yerli yapımı Türk ekip olmaktan gurur duyuyoruz."