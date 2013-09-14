Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

TURKAR Transanatolia'da yarışacak

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışlarında Türkiye'nin ilk yerli 4x4 arazi aracı TURKAR da yarışıyor.

TURKAR Transanatolia'da yarışacak

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Transanatolia Rally Raid yarışlarında Türkiye'nin ilk yerli 4x4 arazi aracı TURKAR da yarışıyor.

14 Eylül 2013 Cumartesi 14:45
TURKAR Transanatolia'da yarışacak
banner404
Toplam 2 bin 500 kilometrelik etapta gerçekleştirilecek Transanatolia Rally Raid, yarın başlayacak yarışla zorlu arazi şartlarında 7 gün mücadele edecek. Ralli motosikletleri, arazi taşıtları, ATV ve buggy denilen arazi araçlarının katılacağı yarışlara bu yıl kamyonlar da eklendi.

Yarışlara Türk mühendisleri ve teknolojisiyle yapılan TURKAR da katılıyor. TURKAR 4x4 kamyon türünde yarışacak. Semih Sakar, Özcan Gökkaya ikilisi ile Erhan Çetinkaya ve Alper Turan ikilisi iki TURKAR kullanacak. Araçların performansını yerinde görmek için Antalya'ya gelen TURKAR araçları üretimini gerçekleştiren Hisar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Türker, araçlar hakkında bilgi verdi. Tasarım, dizayn, yedek parça gibi her ayrıntının Türk yapımı olduğunu söyleyen Türker, "Sadece motor dışarıdan geliyor. Yakın zamanda motoru da kendimiz üreteceğiz" dedi.

TURKAR'ın ihtiyaca göre birçok yerde faydalı olacağını vurgulayan Türker, "Orman yangınlarına müdahale aracı, ambulans, itfaiye gibi birçok seçenekte kullanılabilir. Hisar Grup olarak sadece 4x4 araç üretmiyoruz. Biz çok fonksiyonlu arazi aracı üretiyoruz" diye konuştu. Gelecekte Hisar Grup çatısı altında TURKAR ve benzeri araçları savunma sanayi için hazırlayacaklarını da vurgulayan Türker, şöyle devam etti:

"AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. TURKAR çok fonksiyonel bir arazi taşıdı. Gelecekte savunma sanayi için de gerekli modernizasyonlar yapılarak tamamen Türk yapımı araçları sergileyebiliriz. Biz üretiriz, mutlaka birileri tarafından takdir edilir. TURKAR, iç pazar kadar dış pazarda da etkili olmaya başladı. 2014 yılında teslim edilmek üzere yurt dışından 300 araç sipariş aldık. Eskişehir'de 9 futbol sahası büyüklüğündeki üretim tesislerimizde geceli gündüzlü çalışmalar sürüyor. Transanatolia Rally Raid araçlarımızın performansını gözler önüne serecek. Bu yarışta olan tek tamamen yerli yapımı Türk ekip olmaktan gurur duyuyoruz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 14.09.2013 14:47
Anahtar Kelimeler:
TURKARTRANSANATOLİAYarış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Antalya yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya’da kadına yönelik şiddete mor iğne
Antalya’da kadına yönelik şiddete mor iğne

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim