Tur otobüsü kazası: 4 yaralı

ANTALYA'DA kırmızı ışığa yaklaşan içi turist dolu otobüs, hız kesmeden ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Olay Antalya- Kemer Karayolu Sarısu mevkiinde meydana geldi. Havalimanından aldığı Rus turistleri Kemer'de bulunan otellerine yetiştirmeye çalışan 07 AKB 32 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Akın Yılmaz, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara doğru hızla yaklaştı.



Önce içinde yolcusu da bulunan Metin Tutukkaya'nın kullandığı 07 T 4939 plakalı taksiye çarparak savuran tur otobüsü, ardından Mehmet Şükrü Öner'in kullandığı 06 MNM 96 plakalı lüks otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü Metin Tutukkaya ve müşterisi, otomobilin sürücüsü Mehmet Şükrü Öner ve tur otobüsünde bulunan Rus vatandaşı Yana Ayvazuyova yaralandı.



Yaralılar çevre hastanelerde tedaviye alındı. Tur otobüsünün sürücüsü Akın Yılmaz'ın elini yaralamak pahasına otobüsün ön camına yapıştırılan şirketine ait logoyu sökmeye çalışması şaşkınlıkla izlendi.



Alkol muayenesi temiz çıkan sürücü Akın Yılmaz, kırmızı ışığı gördüğünde durmaya çalıştığını, ancak aracının hakimiyetini kaybettiğini iddia etti.





Doğan Haber Ajansı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.