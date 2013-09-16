Torosların arkasındaki Antalya

İlk olarak ilçede esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Samani, daha sonra belde ve köylere de gitti. İl başkanı ve partililer ile birlikte vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Samani, Büyükşehir yasasının faydalarını anlatıp, ilçe, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar için daha iyi hizmet, daha fazla kolaylık sağlanacağını ifade etti. Samani, "Antalya'ya baktığımızda sahiller ile Toroslar'ın arkasındaki farkı çok net bir şekilde görüyoruz. Yeni çıkan Büyükşehir Yasası ile Torosların arkasında yaşayan vatandaşlarımızın şartlarını da sahillerde yaşayan vatandaşlarımızın şartlarıyla eşitlemeye çalışacağız. Daha fazla hizmetin getirilmesinin önü açılmış oldu, imkanlar daha da artırıldı" dedi .





Çözüm üreten partiyiz

Beraberindeki Partililer ile birlikte Ernez Köyü'ne giden AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinledi. "Buraya sizlerle sohbet edip, bize bir talimatınız var mı diye sormaya geldik. Sorunları yerinde gördüğümüz zaman daha çabuk ve daha kolay çözüm üretebiliyoruz. İlçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri de "Yeni Büyükşehir Yasası". Bu yasayla, hem Büyükşehir hem de, ilçe belediyeler daha güçlü olacak. 'Büyükşehir yasası ile dağ köylerine nasıl hizmet götürülecek?' diye soruyorlar. Yasaya göre; belediyeler, köylere yatırım götürmek mecburiyetinde. Yapmazsa; Vali'nin yönetiminde oluşturulan koordinasyon merkezi bu işe el koyacak, yatırımı yaptıracak ve kaynağı belediyeden kesecek. Yasa ile amaç daha fazla hizmet götirmek, güçlü belediyeler oluşturmak ve yerel yönetimleri güçlendirmek. Şu an, Antalya'nın tüm köylerine götürülen hizmeti il özel idaresi takip ediyor. Ancak; çalışmayan, hizmet üretmeyen belediye başkanına hesap sorma hakkınız olacak" dedi .

Daha çok yatırım yapılacak

AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse Büyükşehir Yasası'nı bir örnekle anlatıp, "Büyükşehir belediyesine şu anda devlet tarafından 500 milyon civarında bir kaynak aktarılıyor. Büyükşehir yasası ile bu miktar iki katına çıkıyor. Yasa, bu kaynağın yüzde 10'unu köylere yatırım olarak harcanmasını hükmediyor. Bu da demek oluyor ki; İl Özel İdaresi'nin, Antalya'nın tüm ilçe ve köylerine yatırım bütçesi kadar yatırımı sadece Finike'nin köylerine yatırım yapılabilecek. Böylece; ilçelerimiz, beldelerimiz ve köylerimizde ne su sıkıntısı, ne yol sıkıntısı, ne de elektrik sıkıntısı kalmayacak" diye konuştu .

AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse ve beraberindekiler daha sonra Dağbağ, Çamlıbel, Yazır köylerini ve Ördübek yaylasını ziyaret ederek Finike'deki programlarını tamamladılar. Milletvekili Hüseyin Samani'ye, Antalya İl Başkanı Av. Mustafa Köse, İlçe Koordinatörleri Kadir Sarıcalar, Muzaffer Yılmaz ve Finike İlçe Başkanı Necati Bahçeci ve yönetim kurulu üyeleri eşlik ettiler.