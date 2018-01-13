Toros kadınları yabancı dil öğreniyor

MANAVGAT Belediyesi, tarafından oluşturulan Toros Kadınları Emek Pazarı’ndaki kadınlar, kişisel gelişimlerini desteklemek ve turistlerle daha iyi iletişim kurmak amacıyla Manavgat Belediyesi’nin düzenlediği İngilizce ve Almanca dil kurslarında eğitim görmeye başladı. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nce haftanın belirli günlerinde Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerince verilen dil kurslarına çok sayıda kadın katıldı. Amaçlarının sadece tezgahta ürün satmak değil, eğitimlerle kendilerini geliştirmek olduğunu dile getiren kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti.

Şükrü Sözen, “Kadına değer veren, onların çalışmalarını destekleyen bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje ile kadınlarımızın yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Toros Kadınları Emek Pazarımızdaki emekçi kadınlarımızın İngilizce ve Almanca kursuna gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederim. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

