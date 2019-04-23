Teneffüs Park'ta 23 Nisan coşkusu

MURATPAŞA Belediyesi'nin 16 dönüm alan üzerinde kurduğu Teneffüs Park, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. 23 Nisan için kapılarını ücretsiz açan Teneffüs Park'ta bayram heyecanı günün erken saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 bin ziyaretçi Teneffüs Park'ta 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Kutlamalara Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

BÜYÜK İLGİ

Başkan Uysal'ı Teneffüs Park'ın girişinde Süperman, Batman, Zoro gibi çizgi ve animasyon karakterlerden oluşan Kahramanlar Bandosu karşıladı. Kutlamalar için parka gelen Antalyalılarının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Uysal, zaman zaman yürümekte zorlandı. Çocuklar ve aileleri Başkan Uysal'la hatıra fotoğrafı da çektirdi.

DAHA DA BÜYÜYORLAR

Teneffüs Park sahnesinde çocuklarla ve velilerle buluşan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletin ileri bir millet olmasını istediği için 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' dediğini kaydeden Başkan Uysal, “Millet egemenliği, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olmak için gereklidir. Bu yüzden üzerinden 100 yıl geçti ama unutulacaklarına daha da büyüyorlar" diye konuştu.

UÇURTMA ŞENLİĞİ

Başkan Uysal, Teneffüs Park'taki kutlamaların yanı sıra Falez 2 Park'ta düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Öğrencilerin ve velilerinin büyük ilgi gösterdiği Başkan Uysal, öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan gösterilerini izledi. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, siyasetin Türkiye ve dünyada hızla otoriterleşip demokratik, estetik ve toplumcu duyarlılığını kaybettiğini söyledi. Başkan Uysal, “Ama 100 yıl öncesinin aydınlanmacıları, idealistleri ve vatanseverleri gün geçtikçe büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Çocuklarımızın fikri hür vicdanı hür, irfanı hür olsun. Bahtları ve ufukları açık olsun. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" diye konuştu.