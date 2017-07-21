Tatilci anne ve kızı havuz başında klordan etkilenip hastanelik oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan 4 kişilik Araz ailesi, Kemer’deki bir otelde tatil yapmaya başladı. Aile öğleden sonra havuz başında güneşlenirken anne Yaprak Araz (39) ve kızlarından Ceren Araz (18) birden rahatsızlandı. Havuzu dezenfekte etmek için kullanılan klor maddesinden etkilendikleri ileri sürülen anne-kız, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ilçedeki özel bir hastanenin acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Havuz kimyasallarının verildiği noktaya yakın bulundukları belirtilen anne kız, öksürük krizine girerek getirildikleri hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu edildi.
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