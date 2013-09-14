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Taburcu olan hastaya evinde ziyaret

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin planladığı çalışmalar çerçevesinde, birliğe bağlı kamu hastanelerinden taburcu olan hastalar, hastane yönetimi tarafından evlerinde ziyaret ediliyor

Taburcu olan hastaya evinde ziyaret

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin planladığı çalışmalar çerçevesinde, birliğe bağlı kamu hastanelerinden taburcu olan hastalar, hastane yönetimi tarafından evlerinde ziyaret ediliyor

14 Eylül 2013 Cumartesi 11:01
Taburcu olan hastaya evinde ziyaret
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ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin planladığı çalışmalar çerçevesinde, birliğe bağlı kamu hastanelerinden taburcu olan hastalar, hastane yönetimi tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. 
Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kaliteli, etkili, verimli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma hedefine yönelik olarak, "Taburculuğu Verilen Hastalara Ev Ziyaretleri Çalışması"nda her hafta, taburcu edilen bir hastaya hastane yönetimi tarafından ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kanpolat başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu olan ve çok nadir görülen Hiper Üremik Sendrom hastası Duygu Ordu'nun evine gidildiği, ziyarete Duygu Ordu'nun doktoru Nefroloji Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Metin Sarıkaya da katıldığı bildirildi. Ziyaretler kapsamında daha sonra Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyatı gerçekleştirilen ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen Adnan Uğurlar isimli hastanın da evinde ziyaret edildiği belirtildi. 

AKHB tarafından planlanan ve uygulamaya konulan çalışma ile ilgili olarak Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Taş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başlatmış olduğu ziyaretlerin birliğe bağlı tüm kamu hastanelerinde de gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. 
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Son Güncelleme: 14.09.2013 11:04
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