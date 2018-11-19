Sütçüler'e zeytinli park

KEPEZ Belediyesi, imara açılan alanlardaki ağaçları yerinden sökerek, kavşak, refüj ve parklara dikiyor. İlçenin çeşitli yerlerindeki imar çalışmaları sırasında sökülerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde depolanan ağaçlar, oluşturulan yeni yeşil alanlarda değerlendiriliyor. Kepez Belediyesi, Sütçüler Mahallesi 6526 ile 6529 sokaklarının kesiştiği alana bin 646 metrekarelik yeni park kazandırdı. Parkın içinde, yürüyüş yolları, kamelya, fitness ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, imara açılan alanlardan sökülen 4 zeytin ağacını da Sütçüler Mahallesi'ndeki parka dikti.