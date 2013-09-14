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Sürücülere ceza yağdı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik kontrolünde, bu yılın 8 aylık bölümünde 2 bin 825 araç denetlenirken, toplam 105 bin 698 TL ceza kesildi

Sürücülere ceza yağdı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik kontrolünde, bu yılın 8 aylık bölümünde 2 bin 825 araç denetlenirken, toplam 105 bin 698 TL ceza kesildi

14 Eylül 2013 Cumartesi 10:55
Sürücülere ceza yağdı
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ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan trafik kontrolünde, bu yılın 8 aylık bölümünde 2 bin 825 araç denetlenirken, toplam 105 bin 698 TL ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin yoğun olarak kullanılan belirli noktalarında günde 4 saat süreyle trafik kontrolü yapıyor.

Kontroller sonucunda Ocak-Ağustos döneminde 2 bin 825 araç denetlendi. Bu araçlardan 141'i hakkında çeşitli nedenlerden ötürü işlem yapılarak 105 bin 698 TL ceza kesildi. Denetimlerde, taşımacılık yetki belgesi, taşıt kartı, mesleki yeterlilik belgesi, mali sorumluluk sigortası ile motorlu araç tescil ve trafik belgeleri kontrol ediliyor. Polis ekipleri, araç sürücülerine emniyet kemeri takma ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 14.09.2013 10:59
Anahtar Kelimeler:
SürücüKemerCezaCeza Yağdı
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