'Şortlu maliyeci'ler iş başında!

Antalya'da yaz aylarında 40 dereceyi bulan yüksek sıcaklarda takım elbise ile kıyı denetimi yapmakta güçlük çeken Maliye denetmenleri, takım elbiseleri ve kravatlarını çıkartıp şort, tişört ve şapka ile denetleme yapıyor 2B konusu ve bazı sorunlar nedeniyle bu yıl denetimler 8 Eylül'de başladı.4



Antalya Defterdarı Mat: "Uygulama sayesinde arkadaşlarımız daha rahat çalışıyor"





Antalya Defterdarı Hidayet Mat, yaptığı açıklamada, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar olduğunu hatırlattı.

Devletin koruması altındaki kıyılarda izinsiz kullanımlarla alakalı tespit ve ecrimisille (izinsiz kullanım bedeli) ilgili işlemleri defterdarlıkların yaptığını kaydeden Mat, bölgedeki yüksek sıcaklık nedeniyle denetim elemanlarının takım elbise ile denetim yapmakta sıkıntılar yaşadığını, bu nedenle denetimleri kış aylarında yapmak istediklerini söyledi.

Kış aylarında ise izinsiz kullanımların tam olarak tespit edilemediğini, çünkü kıyı işgallerinin daha çok yaz aylarında yapıldığını anlatan Mat, memurların kıyafetini kıyılara uygun hale getirerek denetimlerin yaz aylarına kaydırıldığını bildirdi.

Antalya'da 654 kilometrelik bir kıyı bandı bulunduğunu, bu kıyıların da yaz aylarında yoğunlukla kullanıldığını vurgulayan Mat, memurların "sıcaklar nedeniyle yazın denetim yapamıyoruz" sözleri üzerine 6 yıl önce "şortlu maliyeci" uygulamasına başladıklarını belirtti.

50 kişilik şortlu ekip oluşturuldu

Bu çerçevede bu yıl 8 ayrı bölgede eş zamanlı kıyı denetimi başlatıldığını, bununla ilgili 50 kişilik şortlu ekip oluşturulduğunu anlatan Mat, şöyle konuştu :

"Kıyılarda haksız rekabete neden olabilecek kullanımların tespit edilmesi ve yasal olmayan kullanımların yasal çerçeveye alınması için denetimler yapmamız gerekiyordu. Memurlara, Antalya Valiliğinin de izniyle şort, tişört, spor ayakkabı ve şapka dağıttık. Bu yıl denetimlere, 2B konusu ve bazı sorunlar nedeniyle 8 Eylül'de başladık, 2 hafta boyunca çalışmalar devam edecek. İzinsiz kullanım alanlarını haritalandırdık. Bu kullanımlarla ilgili bedel belirlemeleri yapıldı. İzinsiz kullanımlarda ecrimisil bedeli alınacak ."

Yaklaşık 6 yıldır devam eden uygulama sayesinde denetim elemanlarının daha rahat çalıştığına işaret eden Mat, denetimler sırasında karşılarında takım elbiseli resmi memurlar yerine şortlu maliyecileri gören turistlerin de rahatsız olmadığını dile getirdi. Hidayet Mat, turizmcilerin de haksız rekabete neden olunmadığı için uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.

Yapılan denetimler sonucu kıyı işgali yaptığı tespit edilen işletmelerden 2010 yılında 33 milyon 413 bin 793 lira, 2011 yılında 36 milyon 757 bin 708 lira, 2012 yılında da 45 milyon 70 bin 903 lira ecrimisil bedeli tahakkuk edilmişti