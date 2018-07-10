Sıcak havalarda hayvanları unutmayın

Alanya'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Tıpkı insanlar gibi hayvanların da sıcak havalarda su ihtiyacı artıyor.

HAYVANLAR ZORLANIYOR

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sokak hayvanları da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

BİR KAP SU KOYUN

Bu hayvanların, olumsuz etkilenmemesi için sizde evinizin, işyerinizin önüne bir kap su koyun. Onların da bir canı olduğunu unutmayın.

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak havalardan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkileniyor. İşte hayvanlar için yapılabileceklerin bazıları...

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Başkanı Veteriner Hekim Mete Betin, gölgede dahi 35 dereceyi bulan sıcak havadan hayvanların çok iyi korunması gerektiğini, dikkat edilmemesi durumunda ani ölümlerin olabileceğini söyledi. Yaz aylarında hayvanların çok hassaslaştığını hatırlatan Mete Betin, "Havanın değişmesi ile evcil hayvanlar zor anlar yaşamaya başlıyor. Birçok insan hayvanların acı çektiğini onlarında bizim gibi canın yandığını anlamıyor. Ancak hayvanlar, sıcaktan bizden daha çok etkileniyor" dedi.

Yaz aylarında hayvanların beslenmesine de dikkat edilmesi ve serinletilmek için çok sık yıkanmaması gerektiğini belirten Betin, "Sıcaklarda güneş çarpmalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanlar sabah veya akşam saatlerinde sokakta gezdirilmeye çıkarılmalı. Ev veya bahçede serin yerlerde tutulup içme suyu eksik bırakılmamalı. Yaz nedeniyle alerjik durumları artan hayvanların beslenmesi de sıcaklarda hassaslaşıyor. Hayvanları beslerken yağlı yiyeceklerden, aşırı protein içeren ve enerji veren gıdalardan uzak tutmak gerekiyor" dedi.

OTOMOBİLDE HAYVAN BIRAKMAYIN

Otomobil ve evlerin damında kısa süreliğine dahi olsa hayvanların bırakılmaması gerektiğini belirten Veteriner Betin, yaz aylarında bu şekilde bir çok hayvan ölümünün meydana geldiğini söyledi. Hayvanın ani strese girerek boğulduğunu belirten Betin, "Çukurova Bölgesi'nde evinin damına köpeklerini bağlayan bir çok kişi hayvanlarını öğlen ve akşam saatinde görüyor. Ancak güneşin altında bekleyen hayvan zor anlar geçiriyor. Bazı kişiler ise otomobiline aldığı hayvanı ile sokağa çıkıyor. Hayvan otomobilin içinde bırakılarak alışverişe çıkılıyor. Bu şekilde bir çok hayvan, içi aniden ısınan otomobilin içinde can veriyor" diye konuştu.