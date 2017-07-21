Shopping Days’a kadın eli değiyor

ORGANİZASYONDA gerçekleştirilen Antalya Alışveriş Günleri’ne (Antalya Shopping Days) TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi de destek verecek.

ATSO ana sponsorluğunda Antalya Tanıtım A.Ş organizasyonunda gerçekleştirilen Antalya Alışveriş Günleri (Antalya Shopping Days) devam ediyor. 7 Temmuz’da başlayan, 77 gün sürecek, 25 TL ve üzerinde kredi kartı ile yapılacak her alışveriş ile otomatik olarak 7 otomobil ve birçok armağan kazanma şansının sunulduğu etkinliğe TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 26 ile 28 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği etkinliklerle destek verecek.

“Alışveriş Festivalleri kentlere değer katar”

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Antalya Alışveriş Günleri’ne verdiği destekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Alışveriş festivalleri, turizmi çeşitlendirmek ve desteklemek için bütün büyük turizm destinasyonlarında yapılan önemli etkinliklerdir. Amerika’dan, Avrupa’ya ve Çin’e kadar birçok ülke ve şehirde alışveriş festivalleri düzenlenir. Avrupa’nın Noel alışverişi, ABD’nin Outlet festivali, Dubai, Singapur festivalleri ünlüdür. Her yıl yüzbinlerce insan bu etkinlikler için o destinasyonlara giderler, o kentlerde ticaret canlanır, katma değer yaratılır” dedi.

“Bu tür etkinlikler kentin ortak gündemi olmalı”

Çetin, “ATSO olarak kentimize değer katacağına, ticarete canlılık getireceğine inandığımız bir alışveriş festivalinin birincisini geçen yıl düzenledik. Bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. Büyük bir fedakarlıkla, önemli bir bütçe ayırarak hayata geçirdiğimiz festivalin istediğimiz, arzuladığımız ivmede büyümesi için kurumlarımızın, işletmelerimizin, halkımızın da sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu tür etkinlikler birliktelikle, sahiplenmeyle, sabırla, inatla, özveri ile belli bir noktaya gelirler. Bu tür etkinlikler kentin ortak gündemi olmalı.”

Kadın Girişimciler Kurulu sorumluluk üstlendi

Kadın Girişimciler Kurulu’nun bu sorumlulukla etkinliğe destek vermek için geniş katılımlı bir toplantıda biraraya geldiğini belirten Başkan Çetin, “Kadın girişimcilerimiz 3 günlük bir programla cadde alışverişine renk katacaklar. 26 ve 28 Temmuz tarihleri arasında özellikle kadın girişimcilerin ağırlıkta olduğu Fener, Şirinyalı, İsmet Gökşen ve Portakal Çiçeği Bulvarı güzergâhındaki işletmeler saat 23.00’e kadar açık kalacaklar. Bu proje ilerleyen süreçte Işıklar Caddesi ile devam edecek. Muratpaşa Belediyesi’nin de desteği ile cadde ışıklandırmaları yapılacak. İşletmeler canlı müzik performansları, dans gösterileri düzenleyecekler ve mağazalar tarafından bu tarihlere özel indirim avantajları sağlanacak” diye konuştu.

“Ticari dayanışma örneği”

Yapılan örnek çalışma ile bölgedeki ticari dayanışma kültürüne de katkı sağlanacağını dile getiren Başkan Davut Çetin, “Gerçekleştirilecek etkinlikler boyunca cadde üzerinde yer alan kadın işletme sahipleri, arka sokaklarda yer alan işletme sahiplerine destek vermek üzere ürün satışı ve teşhiri konularında birbirlerine destek olarak ticari dayanışmaya da gidecekler” dedi.

Kocaoğlu:"ATSO her zaman kadın girişimcilerin yanında oldu"

TOBB Antalya Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu da yapılacak çalışmaya destek olan ATSO Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, “Bu projede de ATSO’nun bizim yanımızda olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ayrıca, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Tanıtım A.Ş, Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucularına ve katılım desteği vererek işbirliği sağlayan işletme sahiplerine de çok teşekkür ediyorum.”