Serik'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

SERİK'teki 30 Ağustos töreni Atatürk Anıtı önüne çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle sürdü. Törene Kaymakam vekili Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, siyasi parti başkanları, oda ve derneklerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tören Kaymakam vekili Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'in makamda tebrikleri kabulüyle sona erdi.