banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Serik'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

BÖLGE 30.08.2019, 13:12 Melike Temir
Serik'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
banner404

SERİK'teki 30 Ağustos töreni Atatürk Anıtı önüne çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerle sürdü. Törene Kaymakam vekili Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, siyasi parti başkanları, oda ve derneklerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tören Kaymakam vekili Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'in makamda tebrikleri kabulüyle sona erdi.

#Serik #zafer bayramı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545