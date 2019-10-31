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Serik'te Cumhuriyet coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. kuruluş yıl dönümü Antalya'nın Serik ilçesinde törenle kutlandı.

BÖLGE 29.10.2019, 12:08
Serik'te Cumhuriyet coşkusu
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SERİK'TE 28 Ekim Pazartesi günü Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bugün Kaymakam Mehmet Kurdoğlu'nun makamında tebrikleri kabulüyle devam etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Burada Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan törenlerde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Mehmet Kurdoğlu yaptı. Kaymakam Kurdoğlu, "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşku içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyetimizi kurup bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Türk milleti tarihin her döneminde inancı, vatanı, bağımsızlığı, bayrağı ve ezanı gibi mukaddes değerleri için canı pahasına mücadele vermekten çekinmemiş aziz bir millettir" dedi. Daha sonra şiir ve kompozisyonların okunmasını takiben Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri, Anadolu Lisesi öğrencilerinin solo türküleriyle devam eden törenin sonunda 'Cumhuriyet' konulu şiir, kompozisyon ve resim dalındaki yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödülleri Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ile Cumhuriyet Başsavcısı vekili Savcı Yalçın Gümüş verdi. Tören, resmigeçitle sona erdi.

#Serik #cumhuriyet coşkusu
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