Sendikacılardan Başkan Gül'e ziyaret

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Mali Sekreteri Hürdoğan Arslan, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı ve Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Fatin Iltar ile Eğitim-İş Kemer İlçe Temsilcisi Arif Demirtaş, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamında ziyaret etti. Heyete teşekkür eden Başkan Mustafa Gül, "Öğretmen ve öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Eğitime her zaman destek veriyoruz. Okullarımızın her türlü eksiğini gideriyor ve öğrencilerimize bisiklet, tablet bilgisayar, satranç takımı ve kırtasiye malzemeleri hediye ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de değerli öğretmenlerimiz için özel bir gece düzenliyoruz. Eğitime desteklerimizi bundan sonra da devam edecek" dedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık da "Başkanımız Mustafa Gül öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında oluyor. Sendikamıza da her zaman destek veriyor. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Biz de 31 Mart yerel seçimlerinde Kemer ilçemizde Başkanımız Mustafa Gül'ü destekleyeceğiz. Çünkü Atatürkçü, çağdaş ve demokratik belediye başkanlarının göreve gelmesini istiyoruz. Mustafa Gül de bu konuda örnek bir başkandır" diye konuştu. Ziyaret sonunda Mehmet Balık, Başkan Gül'e sendikalarının yayın organı olan 'Kamucu Tavır' dergisini hediye etti. Başkan Gül de Genel Başkan Balık'a plaket verdi.