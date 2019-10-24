Şampiyonlar Başkan Uysal'la buluştu
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 Türkiye şampiyonluğuyla 6 kürsü derecesi elde eden Muratpaşa Belediyespor squash takımını kutladı.
ZİYA Gökalp Kent Parkı içinde bulunan belediye işletmesi Deniz Yüzü Kafe'de başarılı sporcularla buluşan Başkan Uysal, geçen yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında sadece 1 kategoride 3'üncülük elde ederken bu yıl Türkiye şampiyonluklarıyla gelen 6 derecenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Türkiye şampiyonluklarının 11, 13 ve 17 yaş kategorilerinde olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şunları söyledi:“Squash, Muratpaşa'mız için çok yeni bir spor dalı. 2016 yılının ilkbahar dönemi spor okulları programına almamız ve Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek nitelikte kortları açmamızla başladı. Bu kısa sürede Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde antrenörlerimiz ve kulüp yönetim kurulumuzun de ilgisiyle bu branşta Türkiye'nin en geniş sporcu ağına sahip ilçesi konumuna geldik." Türkiye'de gün geçtikçe gelişen squashta Muratpaşa'nın artık söz sahibi olduğunu belirten Başkan Uysal, Türkiye şampiyonasında derece yapan sporcular başta olmak üzere Muratpaşa için ter döken tüm sporcuları kutladı.
İŞTE ŞAMPİYONLAR
Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Squash2019 Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 16 - 20 Ekim tarihlerinde düzenlendi. Süleyman Erol Yüzme Havuzu kortlarında düzenlenen turnuvada 110 sporcu ter dökerken Muratpaşa Belediyespor 31 sporcusuyla turnuvaya katıldı. Turnuvada Muratpaşa Belediyespor, U17 kategorisinde İpeksu Dolma'yla, U13 kategorisinde Dmitry Kolesnik'le ve U11'de Ferruh Dinçer'le Türkiye Şampiyonluğuna uzandı. Ayrıca U15 kategorisinde Efe Taşkın Türkiye ikincisi olurken U19'da Hakan Yavuz Türkiye ikincisi, Beril Çakır da Türkiye üçüncüsü oldu.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2