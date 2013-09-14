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Ruslar eğitime başladı

Antalya'da Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki özel okuldan biri olan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda 2013-2014 dönemi törenle başladı

Ruslar eğitime başladı

Antalya'da Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki özel okuldan biri olan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda 2013-2014 dönemi törenle başladı

14 Eylül 2013 Cumartesi 12:33
Ruslar eğitime başladı
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 ANTALYA'da Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki özel okuldan biri olan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda 2013-2014 dönemi törenle başladı.Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim-öğretimin verildiği okulda Antalya'da yaşayan ve Rusya Federasyonu vatandaşı olan çocuklar eğitim görebiliyor.Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya çevresindeki diğer ülke vatandaşları çocuklarının eğitim gördüğü okulun açılış töreni, İstiklal Marşı ve Rusya milli marşı söylenerek başladı. Öğrencilere çiçek hediye edilen törende dans ve müzik gösterilerinin ardından yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili minik bir öğrenci tarafından çalındı. Öğrenciler daha sonra sınıflara geçerek derslere başladı.Okul müdürü Sevil Altıparmak, okulun Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, ancak Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı müfredatının uygulandığını söyledi. Okulda 115 öğrenci, 14 öğretmen olduğunu anlatan Altıparmak, Rusça ana dil olarak verilen eğitimlerin yanı sıra Türkçe, İngilizce ve Fransızca yabancı dil eğitimleri verildiğini de kaydetti. 
Sadece Rusya ve sınır ülke vatandaşlarının eğitim alabildiğinden bahseden Sevil Altıparmak, çift vatandaşların yasal olarak bu okula alınamadığını, diplomanın Rusya'dan, Türkiye'nin de denklik verdiğini ifade etti.
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Son Güncelleme: 14.09.2013 12:34
Anahtar Kelimeler:
RuslarEğitim
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