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Proje hayata geçiriliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde arıtma tesisi ile çözüme kavuşturulan alt yapı çalışmaları kapsamında yapılması planlanan Derin Deniz Deşarjı Projesi için ihale düzenlendi

Proje hayata geçiriliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde arıtma tesisi ile çözüme kavuşturulan alt yapı çalışmaları kapsamında yapılması planlanan Derin Deniz Deşarjı Projesi için ihale düzenlendi

16 Eylül 2013 Pazartesi 10:50
Proje hayata geçiriliyor
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapılması planlanan Derin Deniz Deşarj projesinin, İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirildi. 
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca, Mavikent, Beykonak kanalizasyon hattına çözüm üreten Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde Derin Deniz Deşarj Projesi'nin yapılmasının planlandığı, projenin yapımı için ise İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildiğini söyledi. 

Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin hayata geçirilmesiyle alt yapıdaki en son aşamanın tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Çetinkaya, "Kumluca alt yapısını tüm eksiklerini çözümlemiş Antalya bölgesinde tek ilçe olacaktır" dedi.

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Son Güncelleme: 16.09.2013 10:52
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ProjeKumlucaHüsamettin ÇetinkayaDerin Deniz Deşarj Projesi
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güzel casuslar 2013-09-16 16:24:15

sonunda yaa

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