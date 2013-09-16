Proje hayata geçiriliyor

16 Eylül 2013 Pazartesi 10:50
ANTALYA'
nın Kumluca
ilçesinde, Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapılması planlanan Derin Deniz Deşarj projesi
nin, İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirildi.
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca, Mavikent, Beykonak kanalizasyon hattına çözüm üreten Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde Derin Deniz Deşarj Projesi'nin yapılmasının planlandığı, projenin yapımı için ise İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildiğini söyledi.
Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin hayata geçirilmesiyle alt yapıdaki en son aşamanın tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Çetinkaya, "Kumluca alt yapısını tüm eksiklerini çözümlemiş Antalya bölgesinde tek ilçe olacaktır" dedi.
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Son Güncelleme: 16.09.2013 10:52
sonunda yaa