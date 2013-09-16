Proje hayata geçiriliyor

nınilçesinde, Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapılması planlanannin, İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirildi.

Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin hayata geçirilmesiyle alt yapıdaki en son aşamanın tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Çetinkaya, "Kumluca alt yapısını tüm eksiklerini çözümlemiş Antalya bölgesinde tek ilçe olacaktır" dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya , Kumluca, Mavikent, Beykonak kanalizasyon hattına çözüm üreten Kumluca Belediyesi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde Derin Deniz Deşarj Projesi'nin yapılmasının planlandığı, proje nin yapımı için ise İller Bankası İhale Dairesi Başkanlığı tarafından ihale gerçekleştirildiğini söyledi.

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