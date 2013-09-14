Polis yeni eğitim dönemine hazır

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına yönelik olarak ilk ve orta öğretim okullarında güvenli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, okullardaki güvenlik algısının öğrenciler için en az eğitim kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu, eğitimin başarılı olmasındaki temel etkenlerden birinin okulların ve çevresinin güvenli ve emin ortamlar olmasında yattığını söyledi.

Yeni eğitim dönemine ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Polis Merkez Amirliklerine bağlı ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim-öğretim döneminde planlanan ve hazırlıkları yapılan çalışmalar şöyle:

OKUL İRTİBAT GÖREVLİLERİ

'Okul İrtibat Görevlileri'nin faaliyet alanları genişletilerek il merkezinde bulunan 236 okulda 'polis abi, polis abla' olarak toplam 464 personel, okul irtibat görevlisi olarak görevlendirildi. Okul irtibat görevlilerince, haftada en az bir kez okul idarecileri, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle yüz yüze görüşerek gelen öneri, şikayet ve talepler değerlendirilip, okullar ile Emniyet Müdürlüğü arasındaki koordinasyon sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacak.

'Gelecek Eğitimle Gelecek' projesi devam edecek. Bu proje kapsamında çocukların kişisel güvenlikleri konusunda duyarlılıkları artırılacak, eğitime ilk adımını atan anaokulu öğrencilerine basit güvenlik önlemleri ve trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak materyaller dağıtılacak, etkinlikler düzenlenecek.

TRAFİK KURALLARININ ÖNEMİ

Okulların açılması öncesinde, servis sürücülerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Antalya Valiliği koordinesinde Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüklerince bin 200 servis sürücüsüne eğitim semineri verildi. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde trafik ekiplerince 'Okul Yolu Güvenliği' konusunda daha sıkı denetimler planlandı.

Öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarından korunması amacını taşıyan 'Polirobot Trafikte' eğitim projesi kapsamında, okullarda trafik kurallarını içeren kart ve etiketler ile 'Genel Yaya Kurallarını' içeren broşürler dağıtılacak. Ayrıca Kepez Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi devam edilecek.

Öğrencilerin okula güvenli giriş-çıkışlarının sağlanması için öğretmen, öğrenci ve gönüllü velilere, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitim verilecek. Eğitimi tamamlayan öğretmen, öğrenci ve velilere 'Okul Geçidi Görevlisi' belgesi verilerek, okul önlerinde görevlendirilmeleri sağlanacak.

OKUL GÜVENLİĞİ

Okulların çevresinde öğrencilerin gidebileceği internet kafeler, parklar, oyun salonları gibi yerlerin kontrolü yapılarak, öğrencilerin okul saatlerinde ailelerinden ve okul idaresinden habersiz bu gibi yerlere gitmeleriyle ilgili olarak okul yönetimiyle koordinasyon sağlanacak. Okul giriş çıkışlarında trafik ve asayiş yönünden tedbirler artırılacak, değişen riskler göz önünde bulundurularak yer yer sivil kıyafetli ya da değişik meslek grupları formunda memurlar okul çevrelerinde görev alacak. Okul ve öğrenci odaklı istihbari faaliyetlere ağırlık verilecek. Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2013-2014 eğitim ve öğretim döneminde farklı uzman birimlerce geniş bir yelpazede yürüttüğü tüm bu çalışmalarla, 'öğrencilerin evinden okullarına gidişi, okul süreci ve okuldan evlerine dönüşlerine kadar olan sürecin güvenliğinin sağlanması'nın amaçlandığını belirtti.