Parkta oynarken yaralandı

GAZİPAŞA’DA küçük bir çocuk, parkta oynarken yaralanarak hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezindeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği parktaki oyun gruplarında oynayan 5 yaşındaki Nurayet Teber adlı kız çocuğu, bir anda dengesini kaybederek 2 metre yüksekten yere düştü. Başından darbe alan küçük çocuk ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Nurayet Teber’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



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