Otomobillerin periyodik bakımlarında yetkili servislerin önemi

ARAÇ alımında satış işlemleri başladıktan sonra bazı resmi onay süreçleri olduğunu belirten Genel Müdür Hakan İbaç, "Müşterilerimize finansman ve sigorta işlemleri konusunda anında yanıt veriyoruz. Plaka işlemlerinin ardından da, müşterilerimiz kendi otomobilleriyle yola çıkmaya hazır hale geliyor. Plazamızda satış işlemlerinin yanı sıra yetkili servis hizmeti de sunuyoruz. Teknolojik donanımlar nedeniyle otomobillerimiz artık mutlaka yetkili bir servis bakımına ihtiyaç duyuyor. Garantili veya garanti süresi biten otomobil modellerimiz artık, yetkili servis desteği ile daha güvenli yola çıkıyor. Zaten tüm otomobil severlere yetkili servisleri tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.



"Teknoloji yetkili servis istiyor"

Otomotiv sektörünün artık teknolojik gelişmeler ile organik bir bağı olduğuna değinen İbaç, "Yetkili servisler bilgi ve birikim bakımından dolayı diğer geleneksel tamir atölyelerinden artık teknoloji nedeniyle de ayırt edilir hale geldi. Zira yeni modellerdeki teknolojik donanımların bakım ve onarımı uzman ve ehil eller tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimli teknik personelimiz ve orjinal yedek parçalar ile otomobiller daha güvenilir hale geliyor. Dışarıda bu tecrübeyi, bilgi ve deneyimi bulmak çok zor. Bu nedenle yetkili servisimizin hizmetini öneriyoruz. Müşterilerimizin mağdur duruma düşmemesi ve telafisi zor olan arızalara maruz kalmamaları için zamanında bakım periyodlarına göre otomobillerini yetkili servislere teslim etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.