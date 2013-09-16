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Ölüme ramak kala

Antalya'da Çağdaş Akbahar, kent manzarasını izlemek için geldiği falezlerin kıyısında park ettiği otomobili çalışmayınca kontrol için altına girdi

Ölüme ramak kala

Antalya'da Çağdaş Akbahar, kent manzarasını izlemek için geldiği falezlerin kıyısında park ettiği otomobili çalışmayınca kontrol için altına girdi

16 Eylül 2013 Pazartesi 10:43
Ölüme ramak kala
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ANTALYA'da 32 yaşındaki Çağdaş Akbahar, kent manzarasını izlemek için geldiği falezlerin kıyısında park ettiği otomobili çalışmayınca kontrol için altına girdi. El freni çekili olmayan aracın kaymasıyla sol bacağı tekerleğinin altında sıkışan Akbahar, otomobilin küçük bir tepeciğe takılmasıyla 40 metre yüksekten uçmaktan son anda kurtuldu. 
Sabah erken saatlerde Şirinyalı Mahallesi'ndeki evinden otomobiliyle çıkarak manzara izlemek için Fener Mahallesi'nde 40 metre yükseklikteki falezlere gelen Çağdaş Akbahar, otomobilinde bir süre oturdu. Daha sonra evine gitmek üzere kontağı çeviren Akbahar'ın otomobili çalışmadı. Falezlere çok yakın olan otomobiliden inen Akbahar, kontrol için ön taraftan aracın altına girmek istedi. Ancak el freni çekilmeyen otomobil hareket edince Akbahar'ın sol ayağı otomobilin tekerleğinin altına sıkıştı. Otomobilin ön tekerleğinin küçük bir tepeciğe takılmasıyla Akbahar, 40 metre yüksekten uçmaktan son anda kurtuldu. 

İTFAİYE, OTOMOBİLİ HALATLA ÇEKTİ 

Akbahar, yanındaki cep telefonuyla polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. 

Kısa süre içinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Otomobili halatla itfaiye aracına bağlayan itfaiye erleri Çağdaş Akbahar'ı bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Akbahar'ın kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı belirtildi. 

Olayın şokunu bir türlü üzerinden atamayan Akbahar, "Manzara izlemek için gitmiştim. Bir süre oturunca eve dönmek istedim. Ancak ne yaptıysam otomobili çalıştırmayı beceremedim. Neredeyse otomobil ile birlikte falezlerden uçacaktım. Verilmiş sadakamız varmış" dedi. 

Akbahar, ifadesi alınmak üzere polis merkezine davet edildi.
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Son Güncelleme: 16.09.2013 14:10
Anahtar Kelimeler:
çağdaş AkbaharFalezlerAntalyaOtomobilUçurum
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