Okul yoluna kaldırım

GEÇEN günlerde 60. Yıl İlköğretim Okulu'nun asfalt, kaldırım ve merdiven yapımlarını kapsayan çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan Manavgat Belediyesi, son olarak hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Sultan- Mehmet Kara Ortaokulu etrafında kaldırım çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaldırım çalışmasını en kısa sürede tamamlaması planlanıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eğitime büyük önem verdiklerini ve çocuklardan gelen istekleri geri çevirmemeye gayret ettiklerini söyledi. Her zaman eğitime katkı sağlayan çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim yuvalarına büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması bizim için oldukça önemli. Manavgat Belediyesi, eğitim gören çocuklarımızın istek ve ihtiyaçlarını doğrultusunda çözüm odaklı hizmet götürmeye devam edecektir. Bütün çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı ve aydınlık dolu yarınlar diliyorum" dedi.