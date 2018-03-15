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Öğrencilere bağımlılık semineri

Antalya’da öğrenciler, okul müdürleri ve rehber öğretmenlere bağımlılık semineri verildi. Seminere uyuşturucunun zararları anlatıldı

Öğrencilere bağımlılık semineri

Antalya’da öğrenciler, okul müdürleri ve rehber öğretmenlere bağımlılık semineri verildi. Seminere uyuşturucunun zararları anlatıldı

15 Mart 2018 Perşembe 10:54
Öğrencilere bağımlılık semineri
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YEŞİLAY Cemiyeti Antalya Şubesi tarafından Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu Lisesi ve Antalya Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitim Programı” seminerine Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi Başkanı Dr. Mahmut Remzi Savaş, Dr. Ali Özgen, Dr. Ahmet Bülent Karcı, Yeşilay Yönetim üyeleri, öğrencileri ve öğretmenler katıldı. 
Akgül: “Yeşilay, sağlıklı nesillerin yetişmesi gayesi içinde” 
Toplantıda açılış konuşmasını yapan Yeşilay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Remzi Akgül, yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bugüne kadar birçok okul ve kurumda seminer verdiklerini belirten Akgül, bu seminerleri devam ettireceklerini dile getirerek, “Bizler, Yeşilay Cemiyeti olarak vatandaşlarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için mücadele vermekteyiz. Yeşilay, sağlıklı nesillerin yetişmesi gayesi içindedir. Okullarda bizim için çok önemli kurumlardır. Hepimizin sevdikleri var. Yakınlarımız her zaman bu tehlikeyle karşı karşıya. Özellikle öğretmenlerimize çok iş düşüyor çünkü çocuklarımız bizlerden çok okulda vakit geçiriyorlar” dedi.

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